Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı (2)
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Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı (2)

02.11.2020 01:31 | Son Güncelleme: 02.11.2020 01:35
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı (2)

BİNANIN BİR BÖLÜMÜYIKILDIİzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören ve ilk üç katı çöken Yılmaz Erbek apartmanında başlatılan yıkım işlemi gece boyunca devam etti.

BİNANIN BİR BÖLÜMÜYIKILDI

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ağır hasar gören ve ilk üç katı çöken Yılmaz Erbek apartmanında başlatılan yıkım işlemi gece boyunca devam etti. Ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yapılan çalışmalarda, iş makinesi binanın bir bölümünü yıktı. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,  


Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı (2)
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı (2)
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı (2)
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım başladı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Halil İbrahim KARABIYIK

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