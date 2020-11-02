Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı (2)
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı (2)

02.11.2020 20:56 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:00
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı (2)

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI?İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katının çökmesiyle yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda bina enkazında bir kişinin cansız...

BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

?İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katının çökmesiyle yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Erkek olduğu belirtilen cenaze, kimlik tespiti için ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Muammer İRTEM- Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/İZMİR,


Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı (2)
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı (2)
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı (2)
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM

İlgili Haberler

Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tekrar başladı (2)
Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışmaları tekrar başladı (2)
Rıza Bey Apartmanı ve Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Rıza Bey Apartmanı ve Doğanlar Apartmanı'nda arama kurtarma çalışmaları devam ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mesut Yılmaz Geert Wilders Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Danla Bilic Çağla Şıkel Şevket Çoruh Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Falcao Erol Bulut Eddie Newton Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kız Erkek İzmir Deprem
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı (2) - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 21:02:59. #1.15#
title