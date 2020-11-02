Yılmaz Erbek Apartmanı'nda arama- kurtarma çalışmaları yeniden başlatıldı (2)
02.11.2020 20:56 | Son Güncelleme: 02.11.2020 21:00
BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI?İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katının çökmesiyle yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda bina enkazında bir kişinin cansız...
BİR KİŞİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI
?İzmir'in Bayraklı ilçesinde depremde ilk iki katının çökmesiyle yan yatan Yılmaz Erbek Apartmanı'nın üst katlarının ekiplerce kontrollü şekilde yıkılmasının ardından akşam saatlerinde yeniden başlatılan çalışmalarda bina enkazında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı.Erkek olduğu belirtilen cenaze, kimlik tespiti için ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Muammer İRTEM- Huzeyfe ÖZDEMİR- Semih ŞAHİN/İZMİR,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Muammer İRTEM