Yılmaz: "Emniyet teşkilatımıza minnettarız"
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Yılmaz: "Emniyet teşkilatımıza minnettarız"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Yılmaz: 'Emniyet teşkilatımıza minnettarız'

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret ederek, "Emniyet teşkilatımıza minnettarız" dedi.

Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi
Sedat Peker liderliğindeki suç örgütüne baskın! İşte dev operasyonda ele geçirilenlerin listesi

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümü ve Polis Haftası dolayısıyla Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne'yi ziyaret ederek, "Emniyet teşkilatımıza minnettarız" dedi.

Başkan Yılmaz, ziyaretinde Emniyet Müdürü Şahne'ye çiçek takdim ederek, Polis Haftasını kutladı. Yılmaz, "Toplumun huzuru ve güvenliği için gece gündüz demeden fedakarca çalışan tüm emniyet teşkilatımıza minnettarız" diye konuştu.

"Polis teşkilatımız, milletimizin gurur ve güven kaynağıdır"

Başkan Yılmaz, Polis Teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünde Toroslar ilçesindeki emniyet mensuplarını da unutmayarak, ilçede görev yapan tüm emniyet mensuplarının isimlerine özel olarak kupa bardak hazırlattı. Yılmaz'ın hediyeleri, İlçe Emniyet Müdürü Zeki Avşar ve tüm emniyet personeline tek tek takdim edilerek, Polis Haftası kutlandı.

Yılmaz, "Tüm güvenlik güçlerimizin özverili ve başarılı çalışmalarıyla gurur duyuyoruz. Özellikle içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de önemli vazifeler üstlenen tüm güvenlik güçlerimize görevlerinde başarı ve kolaylıklar diliyorum. Biz de belediye olarak güvenlik güçlerimizin her zaman yanındayız. Polis Haftası vesilesiyle aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Büyük bir fedakarlıkla görevlerini sürdüren polislerimize de aileleriyle birlikte sağlık ve mutluluklar diliyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Yılmaz: 'Emniyet teşkilatımıza minnettarız'
Yılmaz: 'Emniyet teşkilatımıza minnettarız'
Yılmaz: 'Emniyet teşkilatımıza minnettarız'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Fuat Oktay Cahit Özkan Meral Akşener Fahrettin Altun
Magazin Alişan Bülent Ersoy Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Caner Erkin Fatih Terim Gökhan Töre Ünal Karaman
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Konya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Yılmaz: "Emniyet teşkilatımıza minnettarız" - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.4.2021 13:46:00. #1.16#
title