Yılmaz: Devletimizin tedbirlerine destek olmak hepimizin görevidir
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Volkan Yılmaz, Silivri, Güncel

Yılmaz: Devletimizin tedbirlerine destek olmak hepimizin görevidir

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Zor günlerden geçtiğimiz aşikardır.

20.03.2020 10:41 | Son Güncelleme: 20.03.2020 10:41
Yılmaz: Devletimizin tedbirlerine destek olmak hepimizin görevidir

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, koronavirüs (COVID-19) salgınına ilişkin yaptığı açıklamada, "Zor günlerden geçtiğimiz aşikardır. Bu zorlukları yine el birliği ile atlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Korkmayalım, telaş yapmayalım ama lütfen uyarıları dikkate alalım" dedi.  

Çin'in Wuhan şehrinde başlayan koronavirüs (COVID -19) salgının Türkiye'de de görülmesinin ardından tüm Türkiye'de çeşitli önlemler alındı. Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz da, Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu başta olmak üzere resmi makamların uyarılarına dikkat edilmesi gerektiğini belirterek vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Silivri'de dezenfekte çalışmalarının aralıksız devam ettiğinin altını çizen Başkan Yılmaz, "Hepimizin bildiği üzere, tüm dünya koronavirüs salgınıyla karşı karşıyadır. Ülkemizde de görülen bu salgın hastalığın ciddiyetini iyi anlamalıyız. Virüsün yayılmasını önleyecek ve bu mücadeleye en büyük katkıyı sunacak olan bizleriz. Devletimizin aldığı önleyici tedbirlere destek olmak hepimizin görevidir. Silivri Belediyesi olarak, herhangi bir vakanın tespit edilmediği günlerde ön hazırlığımızı yaparak gerekli tedbirlerimizi aldık. Hijyen konusunun önemine binaen, 9 Mart tarihinden itibaren, belediyemizin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurular yaptık. İlçe genelini kapsamak suretiyle dezenfekte çalışmalarına başladık. Vatandaşlarımızın hizmet aldığı tüm kamu kurum ve kuruluşlar, ibadethaneler, sosyal alanlar, çocuk oyun parkları, mahalle muhtarlıkları, bankalar, eğitim kurumları, eczaneler, taksiler, minibüsler, Silivri Birlik Otobüsleri, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı hizmet kurumları, duraklar, çöp konteynırları ve daha birçok alanda dezenfektasyon işlemi gerçekleştirilmiştir" dedi.

"İLÇEMİZİN BÜTÜNÜNÜ KAPSAYAN BİR SEFERBERLİK HALİNDEYİZ"

"Bakanlığımız, bilim insanları, akademisyenler, sağlık çalışanları, top yekün herkes Türk milleti için seferber olmuş durumdadır" diyen Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz şunları söyledi:  "İlçemizin bütününü kapsayan bir seferberlik halindeyiz. Vatandaşlarımızın sağlığını korumak adına tüm gayretleri gösterdiğimizi bilmenizi isterim. Zor günlerden geçtiğimiz aşikardır. Bu zorlukları yine el birliği ile atlatacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Korkmayalım, telaş yapmayalım ama lütfen uyarıları dikkate alalım. Bana bir şey olmaz demeyelim. Bana virüs bulaşmaz demeyelim. Hiçbir şey yokmuş gibi davranmayalım. 14 Kuralını harfiyen yerine getirelim. Özellikle el hijyenimize özen gösterelim. Ailemizle ve arkadaşlarımızla mesafeli iletişim kuralım. Mecbur kalmadığımız sürece dışarı çıkmayalım. Çok şükür ki ilçemizde koronavirüs vakasına rastlanmamış, bu yönde bir bilgi gelmemiştir. Ancak bu durum, hiç olmayacak anlamı taşımamalıdır. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca tarafından yapılan açıklamaya göre 359 vatandaşımızda vaka tespit edilmiş, 4 vatandaşımız ne yazık ki hayatını kaybetmiştir. Hastalarımıza şifa, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" 


Kaynak: DHA

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