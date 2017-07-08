Yılmaz'dan Türkiye'nin İlk Yenilenebilir Enerji Lisesine Ziyaret
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji lisesi olan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin ilk yenilenebilir enerji lisesi olan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti.
Etimesgut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, Eryaman'da 2017-2018 döneminde eğitime başlayacak Türkiye'nin kendi enerjisini üreten ve yenilenebilir enerji eğitimi veren ilk lisesi olan Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Okulda incelemelerde bulunan Yılmaz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve okul yetkililerinden bilgi aldı.
Milli Eğitim Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iş birliğiyle açılacak lisede elektrik ve ısınma için kullanılan enerji, güneş ve rüzgardan sağlanacak. Burada eğitim gören öğrenciler, okulu bitirdiklerinde 'yenilenebilir enerji uzmanı' olacak.
Yeşil Okul Projesi ve Küresel Çevre Fonu tarafından desteklenen okul, 2011'de başlatılan proje kapsamında kamu sektörü için örnek oluşturacak Milli Eğitim Bakanlığına ait bir okul yerleşkesi tasarımı ile inşa edildi.
Yüzde 70 enerji tasarrufu sağlayacak
Okulda yenilenebilir enerji kaynakları kullanılacak. Enerji verimliliği yüksek mekanik ve havalandırma stratejileri uygulanarak enerji tasarrufu sağlanacak.
Yüksek izolasyon yapılan binada otomasyon ile kontrol sağlanacak. Güneş sistemleri bulunan okulda, sıcak su solar termal sistemlerle sağlanacak, binalar düşük karbon ayak izi bırakacak.
Yenilenebilir enerji kaynağı olarak solar elektrik sistemi ve rüzgar türbininin bulunduğu, yıllık toplam enerji ihtiyacının yüzde 80'nini bu kaynaklardan karşılayacak okul, enerjinin daha verimli kullanılması ve enerji tüketiminden kaynaklanan sera gazı salınımlarının azaltılması amacıyla tasarlandı. Yerleşkede normal bir okul binasına göre yüzde 70 enerji tasarrufu sağlanacak.