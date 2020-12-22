Yılmaz'dan Timsah'a formalı destek
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Yılmaz'dan Timsah'a formalı destek

22.12.2020 13:23 | Son Güncelleme: 22.12.2020 13:27
Yılmaz'dan Timsah'a formalı destek

Yıldırım Belediyesi, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken şehrin en önemli marka değeri Bursaspor'a destek vermeye devam ediyor.

Yıldırım Belediyesi, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken şehrin en önemli marka değeri Bursaspor'a destek vermeye devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Kupası'nda oynanan 'Bursaspor-1922 Konyaspor' maçının skorunu doğru tahmin eden takipçilerine 'Bursaspor' forması hediye etti. Başkan Yılmaz'ın "Facebook, Twitter ve İnstagram" hesabı üzerinden gerçekleştirilen çekilişe taraftarlar büyük ilgi gösterirken, çekiliş sonucunda 15 kişi yeni sezon forması ve atkısı kazandı.

Başkan Oktay Yılmaz, kazanan takipçileri Yıldırım Belediyesi'nde ağırlayarak hediyelerini verdi. Bursaspor'a her alanda destek verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, "Şehrimizin en önemli markası, çocukluğumuzun hayalleri ve bir şehrin sevdası Bursaspor'umuzu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bursaspor, Bursa'da yaşayan herkesin, her kesimin takımıdır. Şampiyon olduğumuz sezonda birlikteliğimizle elde ettiğimiz başarıyı herkese göstermiştik. Şimdi arzu etmediğimiz bir yerdeyiz. Bu sene el birliği ile ait olmadığımız bu ligden çıkarak eski güzel günlere kavuşacağız. Ben bu vesileyle çekilişimize katılarak forma ve atkı kazanan şanslı taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bursaspor'umuzun forma ve atkılarını güzel günlerde kullansınlar. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz Süper Lig'e döndüğümüzde formalarımızla bu coşkuyu hep birlikte kutlarız" diye konuştu. - BURSA

Yılmaz'dan Timsah'a formalı destek
Yılmaz'dan Timsah'a formalı destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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