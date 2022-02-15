Yılmaz'dan İBB'ye "Meclis karar özetleri"yle ilgili eleştiri

İSTANBUL (İHA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Şubat ayı toplantısında konuşan İBB Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Grup Başkanvekili ve Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, Cumhur İttifakı Gurubu olarak verilen teklifin oy birliğiyle geçmesine rağmen, meclis kararlarını resmi ilan hakkı olan İstanbul gazetelerinde yayınlatmayan İBB yönetimini, "Meclis karar özetleri ile ilgili bir korkunuz mu var?" sözleriyle eleştirdi.

Kasım ayından beri bir değişiklik olmadığını belirten Başkan Yılmaz, "Geçtiğimiz Eylül ayında, Tevfik Göksu Başkanımla birlikte gruplarımız adına bir önerge vererek, Meclis Karar özetlerinin resmi ilan yayınlayan gazetelerimiz aracılığıyla halkımıza duyurulmasını teklif ettik. Tarık Balyalı, önergeye prensipte evet dediklerini lakin Hukuk Komisyonunun yanı sıra Plan ve Bütçe Komisyonuna da sevk edilmesini istedi. Yerinde gördüğümüz bu talep doğrultusunda söz konusu önerge, ilgili komisyonlara havale edildi. Geçtiğimiz Kasım ayında da her iki komisyonun uygun görüşü ile meclise gelen bu önerge, tüm parti gruplarının desteğini alarak oy birliği ile kabul edildi. Burada bir hususu özellikle vurgulamak istiyorum. Cumhur İttifakı olarak sunduğumuz, sonradan tüm partilerin desteği ile kabul edilen önergeye konu uygulama, 2019 yılından itibaren İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından başarıyla uygulanıyor. Bizden sonra birçok Büyükşehir Belediyesi, il ve ilçe belediyesi benzer adımları attı. Yani bu uygulamanın ülke sathına yayılması da bu meclisin sayesinde oldu. Önergenin verildiği günden bu yana beş, kabul tarihinden bugüne üç toplantıyı geride bırakmış bulunmaktayız. Burada oy birliği ile aldığımız karar sonrası meclis karar özetlerinin halen neden gazetelerde yayınlatılmadığını sormak istiyorum. Lütfen bizlere, tasarruf tedbirleri, bütçe yetersizliği gibi nezdimizde zerre hükmü olmayacak mazeretlerle gelmeyin. Gazetecilere üstü kapalı ödenenleri de, gazetelere reklam adı altında verilenleri de, balya balya alınıp büfelerinde dağıtılan gazeteleri de, Youtuberlara ödenen paraları da, reklam ve tanıtım için ayrılan rakamları da hepimiz çok iyi biliyoruz. Niyetim asla bunları tartışmak ve gündeme getirmek değil. Sizleri karanınızın arkasında durmaya davet ediyorum! Ben, Cumhur İttifakı olarak verdiğimiz önergenin ve oyun arkasında duruyorum ve yüksek sesle soruyorum; meclis karar özetlerini neden yayınlatmıyorsunuz? Bir korkunuz mu var? Söyleyin bilelim, söyleyin de 16 milyon İstanbullu öğrensin" diye konuştu.

Başkan Volkan Yılmaz, meclisteki konuşmasını şöyle sürdürdü: "Basın, demokrasimizin en önemli unsurlarından biridir. Bürokrasiyle vatandaşlarımız arasında köprü vazifesinde olan basın mensuplarımıza katkı sunacak çalışmalar ivedilikle hazırlanmalıdır. Elbette öncelikli muradımız, tasarruf kapsamında olan abonelik ve ilan yasağının yeniden düzenlenmesine yönelik olmalıdır. Ayrıca belli kriterler göz önünde bulundurularak yapılacak bir çalışma ile yerel basına mutlaka destek verilmelidir". - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel