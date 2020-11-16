Yılmaz'dan, Fransa'da Türk çocukların gözaltına alınmasına tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Yılmaz'dan, Fransa'da Türk çocukların gözaltına alınmasına tepki

16.11.2020 16:45 | Son Güncelleme: 16.11.2020 16:50
Yılmaz'dan, Fransa'da Türk çocukların gözaltına alınmasına tepki

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Fransa'da Türk çocuklarının gözaltına alınmasına, "Şimdi bunun insanlık neresinde, demokrasi neresinde, hak ve hukuk neresinde, çocuk hakkı neresinde" diyerek tepki gösterdi.

AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, Fransa'da Türk çocuklarının gözaltına alınmasına, "Şimdi bunun insanlık neresinde, demokrasi neresinde, hak ve hukuk neresinde, çocuk hakkı neresinde" diyerek tepki gösterdi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde kültür merkezinde gerçekleştirilen AK Parti Erdemli Kadın Kolları'nın 6. Olağan Kongresi'nde konuşan Yılmaz, Cumhur İttifakı'nın önemine değindi, ardından da Fransa'da Türk çocuklarının gözaltına alınmasına tepki gösterdi.

Partililere hitaben konuşan Yılmaz, ilk olarak Cumhur İttifakı'nın önemine değinerek, "2023'e gitme yolunda sizlere çok daha fazla ihtiyacımız var. 'Yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin de nasıl giderse gitsin' diyen zihniyet her zamankinden daha fazla iş başında. Allah razı olsun Devlet Bahçeli'den bu tehlikeleri gördüğü için Cumhurbaşkanımızla birlikte Cumhur İttifakını kurarak Türkiye'mizin geleceği için, bayrak inmesin ezanımız dinmesin diye desteğini hiç esirgemedi. Allah bin kez razı olsun Devlet Bahçeli'den, Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatlarından. Cumhur İttifakımızın ilelebet sürmesi için bizlerin de üstüne düşeni sonuna kadar yapması gerekiyor" diye konuştu.

"Şimdi bunun insanlık neresinde"

Fransa'da gözaltına alınan Türk çocuklara da değinen Yılmaz, "Ne kadar çok üzerimize geldiklerini görüyorsunuz. 4 çocuk Fransa'da Peygamber Efendimiz aleyhindeki karikatürleri doğru bulmadıklarını söyledikleri için sabaha karşı evlerinden alındılar. Şimdi bunun insanlık neresinde, demokrasi neresinde, hak ve hukuk neresinde, çocuk hakkı neresinde? Türklerin, Müslümanların yaşadığı her yerde bir zulüm var, bir kıyım var. Bu nedenle biz birliğimize sahip çıkmak zorundayız. Kendi içimizde kendi enerjimizi harcamayalım. Enerjimizi birbirimize değil dışarıya karşı harcayalım" şeklinde konuştu.

Öte yandan, kongrede gerçekleştirilen seçimde kadın kolları başkanlığına Müstakime Nur Var seçildi. - MERSİN

Yılmaz'dan, Fransa'da Türk çocukların gözaltına alınmasına tepki
Yılmaz'dan, Fransa'da Türk çocukların gözaltına alınmasına tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

BBP Genel Başkanı Destici'den Fransa'ya tepki
BBP Genel Başkanı Destici'den Fransa'ya tepki
Fransa'da restoran ve barlar kapalı kalmaya devam edecek
Fransa'da restoran ve barlar kapalı kalmaya devam edecek
Karantinadaki CHP Gaziantep İl Başkanı'na görevden alınma şoku
Karantinadaki CHP Gaziantep İl Başkanı'na görevden alınma şoku

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ersin Tatar Donald Trump Berat Albayrak Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Timur Selçuk Demet Akalın Aydemir Akbaş
Spor Mert Günok Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz Sebastian Vettel Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Kız Rusya Medya Kamera
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Yılmaz'dan, Fransa'da Türk çocukların gözaltına alınmasına tepki - Mersin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 16:55:05. #1.14#
title