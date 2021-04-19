Yılmaz Büyükerşen, 'Yılın Sanat İnsanı' ödülüne layık görüldü
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Yılmaz Büyükerşen, 'Yılın Sanat İnsanı' ödülüne layık görüldü

Yılmaz Büyükerşen, 'Yılın Sanat İnsanı' ödülüne layık görüldü
Bültenler - Haberler | Güncel

Rönesans'ın yıldızı Leonardo da Vinci'nin doğum günü nedeniyle 2012 yılından beri 15 Nisan tarihinde kutlanan Dünya Sanat Günü etkinlikleri kapsamında, UNESCO onaylı Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği tarafından verilen Sanat Ödülleri sahiplerini buldu.

2011 yılında Meksika'da yapılan genel kurulda Uluslararası UNESCO Günleri başlığı altında kutlanmaya başlanan 'Dünya Sanat Günü'nün gelenekselleşen ödül töreni, Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği Türkiye temsilcisi Bedri Baykam'ın Instagram hesabından yayınlandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in Anadolu Üniversitesi'nde gerçekleştirdiği çalışmalarla kampüsü önemli bir sanat merkezi haline getirdiğini, devamında ise belediye başkanlığı göreviyle bunu tüm kente yaydığını ifade eden Bedri Baykam, bu nedenle Yılmaz Büyükerşen'in 'Yılın Sanat İnsanı' ödülüne layık görüldüğünü ifade etti. Büyükerşen'in dokunuşları ile şehrin tiyatro ve müzik başta olmak üzere güzel sanatlarda Türkiye'nin önemli kentlerinden biri haline geldiğini ifade eden Baykam, Yılmaz Büyükerşen'in bu noktada büyük rol üstlendiğini belirtti.

Ödül dolayısıyla Bedri Baykam başta olmak üzere Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği'nin tüm üyelerine teşekkür eden Başkan Büyükerşen, müzeleri, turistlik alanları, tiyatroları, sergi salonları, birbirinden renkli sanat etkinlikleri ile Eskişehir'in gerçek bir sanat kenti olduğunu belirterek bu başarının sanata ve sanatçıya sahip çıkan tüm Eskişehirlilere ait olduğunu ifade etti.

Belediye Başkanlığı görevinin yanı sıra sanatla da iç içe olduğunu belirten Başkan Büyükerşen, ödülü en büyük destekçisi olan eşi Seyhan Büyükerşen adadığını ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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