Yılmaz Büyükerşen 'Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projelerini' inceledi
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Yılmaz Büyükerşen 'Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projelerini' inceledi

Yılmaz Büyükerşen 'Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projelerini' inceledi
Bültenler - Haberler | Güncel

Odunpazarı Bölgesi'nde hayata geçirdiği projeler ile kent turizmine büyük katkı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, kentteki turist sayısını arttırmak ve Odunpazarı'nı cazibe merkezi haline getirmek amacıyla çalışmalarına devam ediyor.

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, 'Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projesi' kapsamında yapımına devam edilen Sanat Sokağı, Hamam ve Hamam Müzesi, Kitabevi, Modern Sanatlar Müzesi, Avlu Odunpazarı ve ticari komplekslerinde incelemelerde bulundu.

'Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projesi' kapsamında çalışmaların devam ettiği bölgede Sanat Sokağı, Hamam ve Hamam Müzesi, Kitabevi, Avlu Odunpazarı ve Modern Sanatlar Müzesi tarihi bölgeyi daha da hareketlendirecek.

Gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen, açılacak olan yeni komplekslerin pandemi sonrasında Eskişehir turizmine büyük katkı sunacağını belirtti. Tarihi Odunpazarı Bölgesi'nin Eskişehir'in kökleri olduğunu da ifade eden Büyükerşen, "Tarihi Odunpazarı Bölgesi Kentsel Gelişim Projesi ile hayata geçireceğimiz Sanat Sokağı, Hamam ve Hamam Müzesi, Kitabevi, Avlu Odunpazarı ve Modern Sanatlar Müzesi ile Eskişehir'in hem kültür hem de sosyal anlamda geliştirmiş olacağız. Şehre gelen turistlerin uzun süre vakit geçirdikleri bu alanı yeni projeler ile daha canlı hale getirmek istiyoruz. Medeniyetimizin en önemli unsurlarından biri olan hamamları anlatan bir müzemiz olsun istedik. Bu projemizin yanı sıra bölgede Sanat Sokağı başta olmak üzere pek çok yenilik içeren projelerimizin inşaat çalışmaları da aralıksız sürüyor. Pandemi sonrasında Odunpazarı Bölgesi,yepyeni güzellikleri ve yatırımları ile halkımız ve turistleri kucaklayacak" dedi.

Kaynak: Bültenler

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