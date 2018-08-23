Yılmaz: "Birtakım Ülkeler Türkiye'nin İlerlemesini Engellemeye Çalışıyor"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Birtakım ülkeler, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya, Türkiye'nin gidişatını, ilerlemesini engellemeye çalışıyorlar. En son Türkiye'ye yönelik döviz kuru üzerinden saldırıları hep birlikte görüyoruz. Bunlara verilecek en güzel cevap, daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmaktır." dedi.

Bingöl Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı'nı ziyaret eden Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, Kurban Bayramı'nın hayvancılıkla yakından ilgili olduğunu, pazarda yüzlerce kurbanlığın vatandaşların hizmetine sunulduğunu söyledi.

Sadece bayramlarda değil yılın bütün zamanlarında hayvancılığın çok iyi noktaya gelmesi gerektiğine işaret eden Yılmaz, kentin temel sektörünün hayvancılık ve meyvecilik olduğunu, son yıllarda hükümetin desteğiyle hayvancılıkta tam bir atılım yapıldığını anlattı.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliğinin rakamlarının bunu teyit ettiğine işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Anaç hayvanlar 7-8 sene öncesi 200 bine kadar inmişken, şimdi çok şükür 350 bin civarında. Toplam hayvan varlığımız 500 bini aşmış. Bunlar çok iyi rakamlar. Fakat rakamlardan daha önemli olan verimliliktir. Bir taraftan sayıyı diğer taraftan birim başına verimliliği artırmak gerekiyor. Asıl maharet budur. Daha rekabetçi bir hayvancılığı artırmamız lazım."

Dünyada birtakım sıkıntıların olduğunu ifade eden Yılmaz, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye'ye yaptırım uygulamaya çalışan ülkeler var. Ama sağ olsun SÜTAŞ yönetimi bırakın bu ortamda işi yavaşlatmayı, daha hızlandırma konusunda karar almış durumda. SÜTAŞ yatırımı tam gaz devam ediyor. İnşallah bu yatırım bittiğinde Bingöl'deki hayvancılığa da bir ivme kazandıracak. 10 binden fazla aileyi etkileyecek bir projeden bahsediyoruz. Bingöl'ün ekonomik anlamda çehresini değiştirecek bir proje. SÜTAŞ ile daha profesyonel, verimliliği daha yüksek bir hayvancılığı bizim yapmamız lazım. Bu konuda da Bingöl Üniversitesi ile SÜTAŞ arasında bir protokol hazırlanıyor. Çiftçilerimize çeşitli eğitimler ve kurslar düzenlenecek."

Bingöl'ün bir süt memleketi olacağını, bu sütün bereketinin de bütün topluma yayılacağını kaydeden Yılmaz, "Birtakım ülkeler, Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya, Türkiye'nin gidişatını, ilerlemesini engellemeye çalışıyorlar. En son Türkiye'ye yönelik döviz kuru üzerinden saldırıları hep birlikte görüyoruz. Bunlara verilecek en güzel cevap, daha çok çalışmak, daha çok üretmek, daha çok ihracat yapmaktır. Bunu yaptığımız zaman, biz artık başkalarına muhtaç olmayan, aksine başkalarına daha fazla ihracat yapan, finans sağlayan bir ülke konumuna doğru hızla ilerleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin 2023 ve sonrasındaki hedeflerinden hiçbir şekilde şaşmayacağını dile getiren Yılmaz, bu hedefleri bir bir gerçekleştireceklerini anlattı.

Yılmaz, "Bazı sıkıntılı durumlar, insanı kamçılar, daha hızlı hareket edersiniz. İnşallah bu yaşadığımız sıkıntılar da böyle olacak. Daha çok üreteceğiz, daha çok ihracat edeceğiz, ülkemizin geleceğini daha hızlı bir şekilde inşa edeceğiz. Bir taraftan demokrasimizi geliştirirken, bir taraftan da ekonomimizi büyüteceğiz." diye konuştu.