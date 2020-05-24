Yılmaz: "Bir arada olamasak da gönüllerimiz bir"
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Yılmaz: "Bir arada olamasak da gönüllerimiz bir"

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe sakinlerinin ve tüm İslam coğrafyasının ramazan bayramını kutladı.

Yılmaz:
24.05.2020 12:46 | Son Güncelleme: 24.05.2020 12:49

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe sakinlerinin ve tüm İslam coğrafyasının ramazan bayramını kutladı. Yılmaz, bir arada olamasak da gönüllerin bir olduğunu söyledi.

Bayramların birlik, beraberlik, kardeşlik ve dayanışma duygularının en yoğun şekliyle idrak edildiği önemli zaman dilimleri olduğunu vurgulayan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, ilçe sakinlerinin ve tüm İslam aleminin ramazan bayramını kutladı. Yılmaz, "İslam alemi olarak hayır kapılarının ardına kadar açıldığı, kaza ve belaların bertaraf olduğu, başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha nihayete erdirdik. İnsanları birbirine yakınlaştıran, günlük sıkıntılarından uzaklaştıran, topluma umut ve sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan ve gönüllerdeki kırgınlıkların yumuşamasına vesile olan ramazan bayramının tüm İslam alemine huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum. Korona virüs sebebiyle camilerde, kalabalık iftar sofralarında buluşamamanın burukluğunu ramazan ayında yaşadık. Ancak sosyal destek hizmetlerimizle, erzak, sıcak yemek ve diğer hizmetlerle hemşehrilerimizi yalnız bırakmadık. Bu burukluk ramazan bayramında da sürüyor. Ancak aldığımız tedbirlerin ardından bu tehlikeyi en kısa sürede atlatarak, sevdiklerimizle, yakınlarımızla, akrabalarımızla kucaklaşabileceğimiz nice mübarek bayramlara kavuşmayı diliyorum" dedi. - BURSA

Kaynak: İHA

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