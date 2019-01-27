Oy İsterken Söylediği Sözleri Tartışma Yaratan Eski Bakan İsmet Yılmaz: 'Cennet Beratı Alırım' Demedim

Milli Eğitim eski Bakanı İsmet Yılmaz, sosyal medyada tartışmalara neden olan açıklamasıyla ilgili, "Benim cümlede 'cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Rabbimiz bilir" dedi.

'BÖYLE YANSITILMASI DOĞRU DEĞİL'

Yılmaz geçtiğimiz gece 65 mahalle muhtarının katıldığı toplantıda tepki toplayan konuşmasına açıklık getirdi. Yılmaz iddia edildiği gibi 'cennet' kelimesini kullanmadığını söyleyerek, "Bizim kültürümüzde her adımın halkın rızası gözetilerek atılması gerektiği ifade edilir. Yine hayra vesile olan o hayrı işlemiş gibidir. Sami Aydın, Mevlana tünelini yaptı dua aldı. O tünelden Sami bey dua aldı ama Sami beye destek verenler de hayırdan pay aldı. Bizim kültürümüzde var, bir hayra vesile olan o hayrı yapmış gibidir. Bu anlayış ile hareket ederek halka daha çok hizmet edeni tercih edilmesi gerektiğini söyledik. 'Atılan her adımın sorumluluğu olduğu gibi seçimlerde yapılan bir tercihin de bir sorumluluğu vardır' dedim. Bizim için doğru tercih Hilmi Bilgin'dir. Biz Hilmi Bilgin'in tercih edilmesi halinde bu sorumluluğun yerine getirilmiş olacağını düşünüyoruz. Benim yaptığım bu tercih doğrudur denildiğinde, bir başkanısın tercihinin yanlış olduğu ortaya çıkmaz. Toplantıda verilmek istenen bu olmasına rağmen sayın Hilmi Bilgin'e verilen desteğin o kişiyi cennete götürecek bir berat olarak yansıtılmak istenmesi doğru değildir. Benim cümlede 'Cennet beratı alır' şeklinde bir ifade kesinlikle yoktur. Kimin cennete gideceğini Rabbimiz bilir." dedi.

İsmet Yılmaz

NE OLMUŞTU?

İsmet Yılmaz, AK Parti Sivas İl Teşkilatı tarafından düzenlenip sosyal medyadan canlı verilen "Gençler Soruyor" isimli programdaki konuşmasında yer verdiği, "Hilmi Bilgin'e desteğinizi bekliyorum. İnanıyorum ki Hilmi Bilgin'e vereceğiniz destek yarın Ruz-i mahşerde berat belgelerinizden birisi olacaktır" şeklindeki açıklamaları tepkilere neden olmuştu.

Kaynak: İHA