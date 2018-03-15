Yılmaz: "Asla Yalnız Değilsiniz"

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Şehit Aileleri ve Gazilerle TCSG Dost Gemisinde bir araya geldi.

Gaziler, gazi ve şehit aileleri ile yakından ilgilenerek bir süre sohbet eden Başkan Yılmaz, şehit ve gazilerin ülkenin var olmasında önemli bir etken olduğunu söyledi. Yılmaz, "Eğer bizler huzur içinde yaşayabiliyorsak şehitlerimizin ve gazilerimizin kahramanlıkları, kıymetli ailelerinin fedakarlıkları sayesinde. Sizler bu vatan için canını ortaya koyan gazilerimizsiniz, evladını şehit veren analarımız, babalarımız, kardeşlerimiz, ağabeylerimizsiniz. Sizler bizim başımızın tacı, bu millete emanetsiniz. Biz her zaman sizin emrinizdeyiz. Ne isteğiniz olursa yerine getirmeye hazırız, kapımız sizlere her zaman açık. Asla ve asla yalnız değilsiniz" dedi.

Afrin'de devam eden operasyonlara da değinen Başkan Yılmaz, "Ordumuz şu anda Afrin'de büyük bir mücadelenin içeresinde. Vatan evlatlarımız canları pahasına ülkeleri için savaşıyorlar. Rabb'im ordumuzu muzaffer eylesin, güvenlik kuvvetlerimize kaza ve bela vermesin, başka anaları da ağlatmasın inşallah. Allah vatanımıza, devletimize, milletimize zeval vermesin. Afrin operasyonundaki birlik ve beraberliğimiz tüm dünyaya da adeta örnek oluyor. Askerlerimiz savaştayken, ev hanımı yemek yapıyor, doktor belki bir yara sararım diye gönüllü oluyor. Vatandaşlarımız gönüllü askerlik için askerlik şubelerine akın ediyor. Allah'a hamdolsun ne mutlu bize milletimiz, ana kuzularına böylesine destek veriyor. Çünkü biz söz konusu vatan olduğunda her şeyi bir kenara bırakan yüce bir milletiz" ifadelerini kullandı. - SAMSUN