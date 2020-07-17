Yılmaz, asfaltlama çalışması yapılan mahallelerde incelemelerde bulundu
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Yılmaz, asfaltlama çalışması yapılan mahallelerde incelemelerde bulundu

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Portakal ve Korukent mahallelerini ziyaret ederek, yapımı tamamlanan finişerli asfalt serim çalışmalarını inceledi.

Yılmaz, asfaltlama çalışması yapılan mahallelerde incelemelerde bulundu
17.07.2020 14:28 | Son Güncelleme: 17.07.2020 14:32

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Portakal ve Korukent mahallelerini ziyaret ederek, yapımı tamamlanan finişerli asfalt serim çalışmalarını inceledi.

Toroslar Belediyesi, daha kaliteli ve konforlu ulaşım ağı için başlattığı sıcak asfalt çalışmalarına yenilerini eklemeye devam ediyor. Belediyenin, ilçe genelinde ihtiyaç duyulan mahallelerde yürüttüğü yol yapım çalışmaları kapsamında Portakal ve Korukent mahallerindeki yeni yerleşim alanlarının bulunduğu sokaklar sıcak asfalta kavuştu. Asfalt çalışmaları, mahalle sakinleri tarafından memnuniyetle karşılandı.

Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, çalışmaları mahalle muhtarlarıyla birlikte yerinde inceledi. MHP Toroslar İlçe Başkanı Hüsnü Doğan, meclis üyeleri ve teknik ekibinin de eşlik ettiği incelemeler sırasında mahalleli ile de görüşen Yılmaz, "İlçemizdeki ihtiyaçları gideriyor, yatırımlarımızı geleceğe dönük, planlı ve sağlıklı bir şekilde yapıyoruz" dedi.

"Hemşehrilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli" diyen Yılmaz, "Amacımız, mahallelerimizin yol standardını yükseltmek, Toroslar'a daha rahat ve konforlu yollar sunmaktır. Bu kapsamda gerçekleştirdiğimiz sıcak asfalt çalışmalarımız program dahilinde devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Sıcak asfalt çalışmalarıyla mahallelerinin yeni bir görünüme kavuştuğunu belirten Korukent Mahalle Muhtarı Ayfer Baştan ve Portakal Mahalle Muhtarı Nazmi Kunt ise mahallelerinde yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz'a teşekkür etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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