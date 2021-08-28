Yılmaz Akbaşlı: "Maçın başında ilk 10 dakika tutuk oynadık"
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Yılmaz Akbaşlı: "Maçın başında ilk 10 dakika tutuk oynadık"

Yılmaz Akbaşlı: 'Maçın başında ilk 10 dakika tutuk oynadık'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Maçın başında ilk 10 dakika tutuk oynadık.

Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, Ankara Keçiörengücü maçının ardından, "Maçın başında ilk 10 dakika tutuk oynadık. Bu da herhalde oyuncularımızın heyecanından kaynaklanıyor" dedi.

TFF 1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda 2-0 mağlup oldukları Ankara Keçiörengücü maçının ardından düzenlenen basın toplantısında müsabakayı değerlendiren Adanaspor Teknik Sorumlusu Yılmaz Akbaşlı, ikinci yarıda girdikleri çok net gol pozisyonlarının olduklarını belirterek, "Maçın başında ilk 10 dakika tutuk oynadık. Bu da herhalde oyuncularımızın heyecanından kaynaklanıyor. Ondan sonra hakimiyeti ele geçirdik. İlk yarı rahat pozisyonları gole çeviremememiz ilk yarının 0-0 berabere bitmesine neden oldu. İkinci devre ise sahada kalecimizin sakatlanması, attığımız frikikte gol kaçırmamızdan sonra 1-1 olacakken top döndü 2-0 oldu. İkinci gol olunca da biraz takım daha çok strese girdi. Sonra yaptığımız değişikliklerle oyunda dengeyi sağladık. Hakimiyeti elimize aldık, arka arkaya 4 pozisyon yakaladık. Bunlardan birisi gol olsa maç daha farklı yerlere gidecekti" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Yılmaz Akbaşlı: "Maçın başında ilk 10 dakika tutuk oynadık" - Haberler Spor
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