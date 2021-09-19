Yılmaz Akbaşlı: 'Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor' - Haberler Spor
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Yılmaz Akbaşlı: "Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor"

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'un teknik sorumlu Yılmaz Akbaşlı, "Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor.

TFF 1. Lig'in 6. haftasında Ümraniyespor ile 0-0 berabere kalan Adanaspor'un teknik sorumlu Yılmaz Akbaşlı, "Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor. Eksikleri giderdiğimizde daha iyi neticeler alacağız" dedi.

Adanaspor, ligin 6. haftasında evinde Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adanaspor'un teknik sorumlu Yılmaz Akbaşlı, "Puana ihtiyacımız vardı ama golü bulamadık. Bizim eksik olan tarafımız bu zaten. İnşallah diğer maçlarda bunu telafi ederiz. Rakip takım da namağlup, gol yemeyen bir takım. İlk golü biz atalım dedik ama nasip olmadı. Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor. Eksikleri giderdiğimizde daha iyi neticeler alacağız. İnşallah kayıp puanı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında telafi ederiz. Bugün seyircimize futbol olarak bir şeyler verdik ama netice olarak galip gelemedik, üzüntümüz bu. Erzurum deplasmanı zor bir deplasman. Daha iyi hazırlanıp, puan ve puanlar alarak Adana'ya gelmek istiyoruz" dedi. - ADANA

Yılmaz Akbaşlı: Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor

Yılmaz Akbaşlı: Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor

Yılmaz Akbaşlı: Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor

Yılmaz Akbaşlı:
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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Haber: Yılmaz Akbaşlı: 'Her geçen gün takım daha iyiye gidiyor' - Haberler Spor
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