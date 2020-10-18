Yılmaz Akansu Toprağa verildi
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Yılmaz Akansu Toprağa verildi

18.10.2020 15:47 | Son Güncelleme: 18.10.2020 15:51
Yılmaz Akansu Toprağa verildi

Kayseri'nin tanınmış iş insanlarından Yılmaz Akansu, 85 yaşında hayata veda etti.

Kayseri'nin tanınmış iş insanlarından Yılmaz Akansu, 85 yaşında hayata veda etti.

Yılmaz Akansu için şehir mezarlığındaki Hulusi Akar Camiinde cenaze namazı kılındı. Akansu'nun cenaze namazına ailesi ve yakınları başta olmak üzere çok sayıda vatandaş katıldı.85 yaşında hayatını kaybeden Yılmaz Akansu, şehir mezarlığındaki aile kabristanında son yolculuğuna uğurlandı. Hayırsever kişiliğiyle de tanınan Yılmaz Akansu, yaptırdığı okul, cami ve sağlık ocağı ile biliniyordu. Yılmaz Akansu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesinin ilk kurulduğu yıllarda ilk fabrika açan kişiler arasında yer alıyordu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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