?Yılmaz ailesinde güreş, geleneksel spor dalı oldu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

?Yılmaz ailesinde güreş, geleneksel spor dalı oldu

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eski güreşçi Bayram Yılmaz'ın (70) teşvikiyle 8 torunu da güreşçi oldu.

?Yılmaz ailesinde güreş, geleneksel spor dalı oldu
04.08.2020 08:41 | Son Güncelleme: 04.08.2020 09:05

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yaşayan eski güreşçi Bayram Yılmaz'ın (70) teşvikiyle 8 torunu da güreşçi oldu. 3 torunu milli olan Yılmaz, ayrıca ilçede birçok genci güreş sporuna kazandırdı. 

Ereğli ilçesi Göktepe Mahallesi'nde yaşayan, 5 çocuğu ve 19 torunu olan Bayram Yılmaz, çocukluğunda başladığı güreş sporunda birçok başarı elde etti. Uzun yıllar yağlı güreş de yapan Yılmaz, 8 torununu güreşçi yaptı. Bayram Yılmaz, aynı zamanda mahalledeki gençleri de güreş sporuna yönlendirerek, bugüne kadar milli sporcular yetiştirdi. Yılmaz'ın 3 torunu milli olurken, torunlarından Merve Yılmaz 'yıldızlar kategorisi'nde dünya üçüncülüğü elde etti. Yılmaz, torunlarıyla birlikte pandemi dolayısıyla ara verilen yarışmalara hazır olmak için evlerinin bahçelerinde çalışmalarına devam ediyor.  

Bayram Yılmaz, güreşin Türk geleneklerinde önemli yeri olduğunu ve yaşatmak için mücadele ettiğini söyledi. Torunlarını Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırladığını anlatan Yılmaz, "Ben çocuklara hiçbir zaman 'Antrenmana gidin' demem. Benim evde 20 kişiyiz, biz kalabalık bir aileyiz ama çocuklar; antrenman saatini, hangi gün, nereye güreşe gideceğini bilir. Bizde bu bir gelenek haline geldi. Güreşi çok seviyoruz. Dünya şampiyonasına katıldık. Kız torunum dünya 3'üncüsü oldu" dedi. HEM GÜREŞÇİ HEM MADENCİ Bayram Yılmaz'ın aynı zamanda Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) maden işçisi olarak çalışan torunu Resul Yılmaz (23) da 14 yaşında başladığı güreş ile 2014 Antalya Elmalı Yağlı Pehlivan Güreşleri Deste Küçük 2'ncisi, 2017-2018-2019 Üniversitelerarası Türkiye Şampiyonaları'nda 2'ncilik elde ettiğini söyledi. Milli sporcu olarak güreş sporuna hizmet ettiğini belirten Resul Yılmaz, şunları söyledi:  "Maden işçisi olarak çalışıyorum aynı zamanda antrenmanlarımı yapıyorum. İnşallah hayatımıza güzel bir şekilde devam edeceğiz. Kardeşlerim var, arkadaşlarım var, onlara destek olurum inşallah. Ben dedemle beraber güreşlere gidiyordum. Ben başladım güreşe sonradan küçük kardeşlerim başladı, onlar da devam ediyor. Şimdi yeğenlerimize geçti bu gelenek. İnşallah bizde bu saltanat gibi gidecek. Dededen oğula devam edeceğiz inşallah." 

Sefa Yılmaz (20) da dedesinin yönlendirmesiyle başladığı güreşte Türkiye'de katıldığı çeşitli yarışmalarda ikincilik ve üçüncülük dereceleri elde etti.  


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı Güncel
Bodrum katta çıkan yangında 1 yaşındaki bebeği ölen babanın feryadı yürek dağladı
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi 3. Sayfa
Doğuma koşan veterinere üçüz buzağı sürprizi
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı Magazin
Ünlü sunucu, oğlunun gözü önünde kendisine tecavüz etmeye çalışan kişinin şiddetine maruz kaldı
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış Ekonomi
Çiftlik Bank vurgununda şoke eden ifade: Tosuncuk paraları uyuşturucu üretmek için harcamış
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik 3. Sayfa
Koronavirüse genç bir doktorumuzu daha kurban verdik
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok Güncel
Teslim olan örgüt üyeleri PKK'nın karanlık yüzünü bir kez daha ortaya serdi: Yemek yok, işkence ve istismar çok
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
Kasımpaşa, 3 büyüklerin peşine düştüğü Bernard Mensah ile anlaşma sağladı
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
FETÖ'nün sırları ortaya döküldü! Hakan Şükür'ün kaprisleri örgüt üyelerini canından bezdirdi
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Çete operasyonuna çatıdaki polis memurunun bayrak hassasiyeti damga vurdu
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Ünlü anketçi telefonla bağlanınca CNN Türk canlı yayınında ortalık karıştı
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Firmalar tek tek açıklamaya başladı! İşte merakla beklenen sıfır otomobil fiyatları
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Yüksek ateş şikayetiyle hastaneye götürülen gelinin koronavirüs testi pozitif çıktı
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
ABD'li giyim devi Tailored Brands iflas erteleme başvurusunda bulundu
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Fenerbahçe'nin bayramlaşma töreninde Rambo Okan'ın makas alması, başkan Ali Koç'u sinirlendirdi
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Yüzlerce yolcu taşıyan feribot, Marmara Denizi'nde arıza yaptı! Kaptanla ilgili iddia ortalığı karıştırdı
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
Bursalı ustanın ürettiği 750 liralık sandalye 20 dakika içinde bel ağrılarını gideriyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
İtalya'da 43 kişiye mezar olan köprü 2 yılın ardından yeniden açılıyor
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Merve Boluğur, yeni sevgilisiyle sarmaş dolaş pozunu paylaştı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Model Daria Kyryliuk'un şiddet gördüğü olaylı gecenin görüntüleri ortaya çıktı
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 3 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 995 yeni vaka tespit edildi
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Rapor Erdoğan'a sunuldu! Otel, AVM, şirket ve hastane isimlerindeki İngilizce kelimeler ayıklanacak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Muharrem İnce gemileri yaktı! Yılbaşına kadar partisini kuracak
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Yıldız Asyalı'dan, ayrıldığı sevgilisi Kerem Saka'ya gönderme: İyi oyuncu, başarılarının devamını dilerim
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Makyaj yaparak mayokinisiyle poz veren Derin Talu eleştiri yağmuruna tutuldu
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Murat Övüç'ten sahnede Yeşim Salkım'a ağza alınmayacak küfür
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Sokak ortasında husumetlisini vurdu! Yetmedi araya giren 3 kişiyi de yaraladı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
Helin Avşar, siyah mayosuyla amuda kalktı! Ablası Hülya Avşar kıskandı
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
19 yaşındaki genç, doludan saklanmak için girdiği ağacın altında ölü bulundu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
İç çamaşır giymeden tenis oynayan Irina Moroziuk, sosyal medyaya damga vurdu
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Cadde ortasında annesini döven gence, tekme tokat dayak attılar
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yaşar Güler Osman Kavala Süleyman Soylu Bülent Bostanoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Şeyma Subaşı İzzet Yıldızhan
Spor Fatih Terim Mehmet Topal Emre Belözoğlu Servet Yardımcı Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Çeşme İzmir Beşiktaş Türk Lirası
Şu an buradasınız: ?Yılmaz ailesinde güreş, geleneksel spor dalı oldu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.8.2020 09:42:54. #1.15#
title