Yılmaz, Aa Editör Masası'na Konuk Oldu

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, liselere girişte isteğe bağlı merkezi sınav yerleştirmelerine ilişkin, "Her öğrencimize 5 okul, farklı türlerde, seçebilme imkanını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği bir okula kaydetmek gibi bir yolumuz olmayacak." dedi.

Yılmaz, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu.

Merkezi sınava bütün öğrencilerin girdiğini belirten Yılmaz, kendi dönemlerinde isteseler de belli şartları taşımayanların sınavlara giremediğini anlattı.

Başarının birebir sınav sonucuyla ölçülmediğini vurgulayan Yılmaz, "Esas gayemiz, evlatlarımızı hayata hazırlamaktır. Bu sistem, TEOG'dan farklıdır. Bu sistem, çok daha iyidir. Her geçen süreç, bu sistemin daha doğru olduğunu gösterecektir. Bu sistemin daha doğru olduğu ne zaman anlaşılacaktır? Yüzde 90'lık bölümde kalan yani sınavsız öğrenci alan okullardan mezun olanların da diğer o sınavla öğrenci alan okullardaki öğrenciyle aynı başarıyı yakaladığını gösterdiğimizde. Bu mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

Sınavlı ve sınavsız girilen okullar arasında eğitimde bir fark olmayacağının altını çizen Yılmaz, ağırlığı ve önceliği yüzde 90'lık bölümde kalan sınavsız öğrenci alan okullara vereceklerini bildirdi.

"5 okul seçebilme imkanı tanıyacağız"

Haziran ayında tercih ve yerleştirme kılavuzu yayınlayacaklarını açıklayan Yılmaz, "126 binin üzerinde öğrenci sınavla öğrenci alan okullara yerleşecek. Geriye kalan 1 milyona yakın öğrenci de kendi muhitindeki okullara yerleşecek." diye konuştu.

Öğrencilerin tercihini alan nitelikli okulların varlığına işaret eden Yılmaz, "Her öğrencimize 5 okul, farklı türlerde, seçebilme imkanını tanıyacağız. Hiçbir öğrencimizi tercih etmediği bir okula kaydetmek gibi bir yolumuz olmayacak." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, pansiyonda kalmak isteyenler için ayrı bir tercih ekranı oluşturacaklarını söyledi.

İstedikleri tercihler olmazsa öğrencileri muhitindeki okula tercihe yönlendireceklerini dile getiren Yılmaz, her ikisinin de duyurusunu aynı anda yapacaklarını açıkladı.

Zorunlu eğitimin olduğunu anımsatan Yılmaz, hiçbir tercihte bulunmasa da öğrencilerin okula kaydının olacağına dikkati çekti.

Yönlendirmede bulunarak, öğrencilerin en doğru tercihi yapmasını sağlayacaklarını belirten Bakan Yılmaz, "Hiç kimsenin kaygılanmasını, 'ne olacak' diye gereksiz bir atmosfere girmesini istemiyoruz." dedi.

"Proje okulu olup da listeye alınmayan bir okul yok"

TEOG sisteminin kaldırılmasından sonra "taşınmalar başlayacak" şeklinde eleştiriler olduğunu anımsatan Yılmaz, ilkokullar ve ortaokullarda adrese dayalı kayıt yaptıklarını söyledi.

Yılmaz, "Çocuğumu bu okula kaydettireceğim, onun için buraya taşınıyorum" diyenlerin olabileceğini ama bunun geneli ifade etmeyeceğini vurguladı.

Sınavla girilecek okulların nasıl seçildiğine yönelik sorular yöneltildiğini aktaran Yılmaz, "Eğer bir yerde fen liseleri, sosyal bilimler, proje okulları varsa bunları bu sistemin içine aldık. Sorumuz şu, proje okulu olup da listeye alınmayan bir okul var mı? Hayır. Fen liseleri, sosyal bilimler liselerinin hepsini aldık. Geçen yıl proje okulu olanların hepsini aldık. Hatta komisyon marifetiyle ilave proje okulların sayısını da artırdık, yüzde 10 kriterini karşılayabilmek için." değerlendirmesini yaptı.

Hiç kimsenin "Benim evladımın gittiği geçen yıl proje okuluydu, bu yıl değil" diyemeyeceğini ifade eden Yılmaz, illerde ve ilçelerde açılan birden fazla fen lisesi nedeniyle yüzde 10'un aşıldığını söyledi.

Bu yüzde 10'un aşıldığı yerlerde bazı köklü okulların listeye giremediğini açıklayan Yılmaz, bütün eksikliklerinin farkına vararak daha iyi bir eğitimi vereceklerini dile getirdi.

"Solomon Adası yerlileri" benzetmesi

"Merkezi yerleştirme sınavıyla öğrenci alan 1366 okulun dışındaki 64 bin okulu karalama, gölgede bırakma gibi bir yaklaşımın" olduğunu belirten İsmet Yılmaz, bu yaklaşımda bulunanları Solomon Adası yerlilerine benzetti.

Solomon Adası yerlilerinin bir alanı tarıma açmak için, o alan içindeki ağacı kesmek yerine etrafında toplanıp kötü söz söyleyerek ağacı kuruttuklarını anlatan Yılmaz, "Türk eğitim sistemi kötüye gitse ne kazanacaksın" sorusunu yöneltti.

"Solomon Adası yerlileri gibi yok olması için negatif unsurlar konuşursanız, oradan bir başarı beklenemez." ifadelerini kullanan Yılmaz, milletin mayasında, özünde binlerce yılın kültüründen gelen bir birikim olduğunun altını çizdi.

Milli Eğitim Bakanı Yılmaz, "Hiç şüpheniz olmasın, bu aziz milletin evlatlarının gideceği 64 bin okuldaki öğrenciler, diğer sınavla girilen 1366 okula giden öğrenciler kadar başarılı olacaktır." dedi.

(Sürecek)