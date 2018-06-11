Yılmaz: "24 Haziran'da Yeni Bir Başarıya İmza Atacağız"

AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, "Türkiye'nin partisi olarak, AK Parti olarak 24 Haziran'da yeni bir başarıya daha imza atarak geleceğe yelken açacağız" dedi.

Seçim çalışmalarını Canik ilçesinde sürdüren AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, esnafların ve vatandaşın sevgi gösterileri karşısında mutluluğunu gizleyemedi. AK Parti Canik İlçe Teşkilatını ziyaret ettikten sonra Mekke Caddesi üzerinde bulunan esnafları bir bir gezen AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz elini sıktığı herkesin güzel yorumları karşısında duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Samsunumuzun neresine gidersek gidelim vatandaşlarımızın gülen yüzleriyle karşılaşıyoruz. Bu bizi hem motive ediyor hem de hükümetimizin uyguladığı politikaların her kesimden insanın gönlüne dokunduğunu gösteriyor. AK Parti iktidarıyla birlikte eğitim de öğrencilerimizin, sağlıkta ve sosyal haklarda tüm vatandaşlarımızın, ekonomide iş adamlarımızın ve esnaflarımızın birçok sorunu çözüme kavuştu. Allah nasip ederse 25 Haziran itibariyle daha güzel, daha yaşanır bir Türkiye'nin inşasına başlayacağız. Bu seçimlerde hepimizin büyük görevleri var. Partimizin hedeflerine ulaşacağı önemli bir basamak olan 24 Haziran seçimleri için halkımızın kararı belli. Bizler kararsız kalan vatandaşımızın gönlünü alacağız. Gecemizi gündüzümüze katarak bu amaç uğruna yorulmadan çalışıyoruz. İnşallah bu çalışmalarımızın sonucunda seçimlerde istediğimiz sonuçları alarak Türkiye'nin geleceğini hep birlikte belirleyeceğiz" diye konuştu.

İftarını Doğu Park'ta piknik yaparak açmayı tercih eden vatandaşları da ziyaret eden Yılmaz, karşılaştığı herkesin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek dualarında kendilerine de yer vermelerini istedi.

"24 Haziran'da yeni bir başarıya imza atacağız"

Canik ilçesinde gerçekleştirdiği programların ardından AK Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen iftar programında Samsun'un tüm ilçelerinden gelen teşkilat mensuplarıyla buluşan Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun'da tarihe geçecek bir seçim sonucu çıkarmak için her türlü fedakarlığı yapmak gerektiğini vurgulayarak, "Bir ayı aşkın süredir sabahın erken saatlerinden sahur vaktine kadar Samsun'un çeşitli yerlerinde seçim çalışmalarını sürdüren siz değerli dava arkadaşlarımla böyle güzel bir gecede bir araya gelmek beni gerçekten çok mutlu etti. 24 Haziran seçimlerine çok az bir zaman kaldı. Kalan süreçte 'Durmak yok, yine yola devam' diyerek çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Türkiye tarihinin gelmiş geçmiş en büyük siyasi hareketi olan AK Parti büyük bir davanın adıdır. Bu davanın mensubu olmaktan dolayı ne kadar şükretsek azdır. Türkiye'nin partisi olarak, AK Parti olarak 24 Haziran'da yeni bir başarıya daha imza atarak geleceğe yelken açacağız. Davası için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olan siz değerli dostlarımız olduktan sonra başarı kaçınılmaz olacaktır" ifadelerini kullandı. - SAMSUN