Yılmaz: "24 Haziran'da Tarafınız Cumhur İttifakı Olsun"

Seçim çalışmalarına Salıpazarı ilçesinde devam eden AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, "Bu ülke AK Parti iktidarıyla büyük bir yükselişin içine girdi. Bunu daha da yukarılara taşıyacak olan sizlersiniz. Bunun için 24 Haziran'da hepinizden güçlü Türkiye için Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullanmanızı rica ediyorum" dedi.

AK Parti Samsun İl Başkanlığı tarafından düzenlenen seçim programları kapsamında Salıpazarı ilçesine giderek vatandaşla kucaklaşan AK Parti Samsun Milletvekili Adayı Yusuf Ziya Yılmaz, Salıpazarı'nın en uzak mahallesi olan Tahnal'da vatandaşlarla bir araya geldi.

"Cumhurbaşkanımızın başını öne eğdirmeyeceğiz"

Milletvekili Adayı Yılmaz, "Tahnal Mahallesi ilçemize en uzak mahallelerden. Buranın ulaşım sorunu çok uzun yıllar öncesine dayanıyordu. 2014 yılında revize edilen Büyükşehir yasasıyla birlikte görev bize devrolduğu an itibariyle buranın yol sorununu çözdük ve vatandaşımızın rahata ermesini sağladık. Salıpazarı'nda vatandaşımızın refah seviyesini arttırmak için çok çalışmalar yaptık. Bugüne kadar belediye başkanı olarak geldiğim mahallenize bugün milletvekili adayı olarak destek istemeye geldim. Samsun, Cumhurbaşkanına her zaman sahip çıktı. Bu sefer durum farklı. Şer odakları Cumhurbaşkanımızın, partimizin önünü kesmek için her yerden bastırıyor. Bize düşen bir görev var. Cumhurbaşkanımızın başını öne eğdirmemek. Bu ülke AK Parti iktidarıyla büyük bir yükselişin içine girdi. Bunu daha da yukarılara taşıyacak olan sizlersiniz. Bunun için 24 Haziran'da hepinizden güçlü Türkiye için Cumhur İttifakı'ndan yana oy kullanmanızı rica ediyorum" diyerek partisi için destek istedi.

Birlik ve beraberliğin sembolü Karacaören Mahallesi

Daha sonra ilçe merkezine geçen Yılmaz esnafları ziyaret etti ve vatandaşlarla selamlaştı. Esnaf ziyaretlerinin ardından Karacaören Mahallesi'nde her yıl Ramazan ayı boyunca cami avlusunda birlikte iftar yapan mahalle halkının birlik beraberliğine ortak olan Yılmaz 3 yıldır buradaki iftar sofrasına konuk olduğunu ifade ederek, "Birlik ve beraberlik denildiği zaman benim aklıma ilk olarak Karacaören Mahallesi geliyor. Sizin bu birlikteliğinizi öğrendiğim günden bu yana her Ramazan ayında bir günümü sizlere ayırmaya çalışıyorum. Çok güzel bir örnek teşkil ediyorsunuz. İnşallah bu geleneğinizi evlatlarınız asırlar boyunca yaşatacaktır. Şehir hayatında çok ama çok zor olan bu görüntüyü her gördüğümde eski günlerimizi hatırlıyorum. Sizlere bizi böyle samimi bir sofrada ağırladığınız için ne kadar teşekkür etsek azdır" şeklinde konuştu.

Yaklaşık 120 hanesi olan Karacaören Mahallesi'nde Ramazan ayında isteyen herkes iftar sofrası için ortaya çıkan masraflara ortak oluyor. Mahalle sakinleri misafirleriyle birlikte oruçlarını Ramazan ayı boyunca mahalle camisinin avlusunda her gün yapılan çeşit çeşit yemekle açıyor. - SAMSUN