KEREM KOCALAR - Spor Toto Süper Lig'e yükselen Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanı Adil Sani Konukoğlu, "Yeni sezonda dinamik, her zaman akıllı oynayan ve hiçbir zaman yılmayan bir Gazişehir izleyeceğiz." dedi.

Konukoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep'teki hazırlık çalışmalarının ilk etabının tamamlandığını hatırlattı.

Şimdi Topuk Yaylası'nda toplanacaklarını ve hazırlık çalışmalarını sürdüreceklerini ifade eden Konukoğlu, "Çalışmalarımız gayet iyi gidiyor. Her gün yeni transferlerimiz geliyor. Birkaç eksiğimiz daha var. Onlar da aramıza katılınca tam kadro çalışmalarımıza devam edebileceğiz." diye konuştu.

Transfer çalışmalarının devam ettiğini belirten Konukoğlu, şunları kaydetti:

"Biz imzayı atmadan hiçbir transferin adını dile getirmeyeceğiz, açıklamayacağız. Çünkü bazen futbolcu ve menajerle anlaşıyorsunuz, uçağa binmezden 10 dakika önce oyuncu 'vazgeçtim' diyebiliyor. Tüm şartlarda anlaşıp, imzayı atmadan transfer açıklamayacağız. Ama şunu söyleyebilirim, bekleyin yavaş yavaş gelecek transferlerimiz olacak."

Kombine çağrısı

Adil Sani Konukoğlu, yeni sezon öncesinde taraftara destek çağrısında bulunarak, şöyle konuştu:

"Ben taraftarımızdan bir an önce kombine biletlerini almalarını istiyorum. Biliyorsunuz ki açıkladığımız kombine biletleri çok ucuz. Sezona başladığımızda bu rakamlarla 3 büyüklerle yapacağımız maçların bilet fiyatından bile ucuz. Neredeyse 1 kombine fiyatına 1 maça gelinebilecek. Bu durum da hem bizi hem de taraftarımızı üzecek. Taraftarımız, kombinesini alsın çünkü bizim en büyük gücümüz taraftar. Oyuncu ne kadar iyi, ne kadar başarılı olursa olsun arkasında güçlü bir taraftar olmazsa o futbolcu evinde kendini yalnız hisseder. Oyuncularımızı, hocamızı, yalnız hissettirmemek için stadı doldurmamız gerek."

Konukoğlu, Gazişehir Gaziantep'in yeni sezonda adından söz ettireceğine inandığını belirterek, "Yeni sezonda dinamik, her zaman akıllı oynayan ve hiçbir zaman yılmayan bir Gazişehir izleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

