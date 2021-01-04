Yıllık yurt içi üretici enflasyonu yüzde 25.15 (2)
04.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:51
Yurt içi üretici enflasyonu, 2019 yılındaki yüzde 7.36'dan, 2020 yılında yüzde 25.15 düzeyine yükseldi.
Yurt içi üretici enflasyonu, 2019 yılındaki yüzde 7.36'dan, 2020 yılında yüzde 25.15 düzeyine yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, yurt içi üretici fiyatları Aralık'ta aylık bazda yüzde 2.36 ve yıllık bazda yüzde 25.15 yükseldi. Yurt içi üretici fiyatlarındaki 12 aylık ortalamalara göre artış Aralık'ta yüzde 12.18 oldu.Sanayinin dört sektöründe yurt içi üretici fiyatlarındaki yıllık artışlar; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 19.02, imalatta yüzde 27.32, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 0.25 ve su temininde yüzde 14.83 olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarındaki yıllık fiyat değişimleri de; ara malında yüzde 32.92, dayanıklı tüketim malında yüzde 27.70, dayanıksız tüketim malında yüzde 19.18, enerjide yüzde 3.24 ve sermaye malında yüzde 29.70 artış olarak gerçekleşti.Sanayinin dört sektöründeki aylık fiyat değişimleri; madencilik ve taşocakçılığında yüzde 0.02, imalatta yüzde 2.67 artış, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 1.21 azalış ve su temininde yüzde 1.18 artış olarak gerçekleşti.Ana sanayi gruplarında yurt içi üretici fiyatları aylık bazda; ara malında yüzde 2.91, dayanıklı tüketim malında yüzde 1.31, dayanıksız tüketim malında yüzde 1.47, enerjide yüzde 2.86 ve sermaye malında yüzde 1.87 yükseldi.Yurt içi üretici fiyatlarında yıllık bazda azalış yüzde 17.77 ile tütün ürünleri alt sektöründe gerçekleşti. Buna karşılık ana metaller yüzde 56.29, metal cevherleri yüzde 48.97, kağıt ve kağıt ürünleri yüzde 34.94 ile yurt içi üretici fiyatlarının en fazla arttığı alt sektörler oldu.Yurt içi üretici fiyatlarında aylık bazda en çok, yüzde 2.34 ile metal cevherleri, yüzde 1.73 diğer mamul eşyalar, yüzde 1.21 elektrik, gaz ve üretim alt sektörlerinde düştü.Buna karşılık kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 10.71, tütün ürünleri yüzde 7.74, ana metaller yüzde 6.48 ile fiyatların en fazla arttığı alt sektörler oldu. (Grafik - Tablo)
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Kaynak: Demirören Haber Ajansı