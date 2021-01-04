Fiyat artışları (1)
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Fiyat artışları (1)

04.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 04.01.2021 10:16
Fiyat artışları (1)

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,36 artış gösterdi.

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), Aralık 2020'de aylık bazda yüzde 1,25, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,36 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 14,60, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 25,15 olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Aralık 2020 itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 12,28, yurt içi üretici fiyatları yüzde 12,18 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 1,25, Yİ-ÜFE yüzde 2,36 yükseldi.

TÜFE, Aralık 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,60, Yİ-ÜFE ise yüzde 25,15 artış gösterdi.

Yıllık enflasyon, Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) geçen yıl için öngörülen yüzde 10,5'lik hedefin üstünde gerçekleşti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,02 olmuştu. Bu ortalamaya göre 2020 yılı enflasyonunun yüzde 14,34'e çıkacağı öngörülmüştü.

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:

Aylık DeğişimTÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR201120122013201420152016 20172018 20192020201120122013201420152016 20172018 20192020
Ocak0,410,561,651,981,11,822,46 1,02 1,06 1,352,360,38-0,183,320,33 0,553,98 0,99 0,45 1,84
Şubat0,730,560,30,430,71-0,020,81 0,73 0,16 0,351,72-0,09-0,131,381,2-0,21,26 2,68 0,09 0,48
Mart0,420,410,66 1,131,19-0,04 1,02 0,99 1,03 0,571,220,360,81 0,741,05 0,40 1,04 1,54 1,58 0,87
Nisan0,871,520,42 1,341,63 0,78 1,31 1,87 1,69 0,850,610,08-0,51 0,091,43 0,52 0,76 2,60 2,98 1,28
Mayıs2,42-0,210,15 0,400,56 0,58 0,45 1,62 0,95 1,360,150,531-0,521,11 1,48 0,52 3,79 2,67 1,54
Haziran-1,43-0,90,76 0,31-0,51 0,47 -0,27 2,61 0,03 1,130,01-1,491,46 0,060,25 0,41 0,07 3,03 0,090,69
Temmuz-0,41-0,230,31 0,450,09 1,16 0,15 0,55 1,36 0,58-0,03-0,310,99 0,73-0,32 0,21 0,72 1,77 -0,99 1,02
Ağustos0,730,56-0,1 0,090,4 -0,29 0,52 2,30 0,86 0,861,760,260,04 0,420,98 0,08 0,85 6,60 -0,59 2,35
Eylül0,751,030,770,140,89 0,18 0,65 6,30 0,99 0,971,551,030,880,851,53 0,29 0,24 10,88 0,13 2,65
Ekim3,271,961,81,91,55 1,44 2,08 2,67 2 2,131,60,170,690,92-0,2 0,84 1,71 0,91 0,17 3,55
Kasım1,730,380,010,180,67 0,52 1,49 -1,44 0,382,30,651,660,62-0,97-1,42 2 2,02 -2,53 -0,084,08
Aralık0,580,380,46-0,440,211,64 0,69 -0,40 0,741,251-0,121,11-0,76-0,332,98 1,37 -2,22 0,692,36

Yıllık DeğişimTÜFE

Yİ-ÜFE

AYLAR/YILLAR20112012201320142015 2016 20172018 20192020201120122013201420152016 20172018 20192020
Ocak4,910,617,317,757,249,58 9,22 10,35 20,35 12,1510,811,131,8810,723,28 5,9413,69 12,14 32,93 8,84
Şubat4,1610,437,037,897,558,78 10,13 10,26 19,67 12,3710,879,151,8412,43,1 4,4715,36 13,71 29,59 9,26
Mart3,9910,437,29 8,397,61 7,46 11,29 10,23 19,71 11,8610,088,222,312,313,41 3,80 16,09 14,28 29,64 8,50
Nisan4,2611,146,13 9,387,91 6,57 11,87 10,85 19,50 10,948,217,651,712,984,8 2,87 16,37 16,37 30,12 6,71
Mayıs7,178,286,51 9,668,09 6,58 11,72 12,15 18,71 11,399,638,062,1711,286,52 3,25 15,26 20,16 28,71 5,53
Haziran6,248,878,3 9,167,2 7,64 10,90 15,39 15,72 12,6210,196,445,23 9,756,73 3,41 14,87 23,71 25,04 6,17
Temmuz6,319,078,88 9,326,81 8,79 9,79 15,85 16,65 11,7610,346,136,61 9,465,62 3,96 15,45 25 21,66 8,33
Ağustos6,658,888,17 9,547,14 8,05 10,68 17,90 15,01 11,77114,566,38 9,886,21 3,03 16,34 32,13 13,45 11,53
Eylül6,159,197,88 8,867,95 7,28 11,2 24,52 9,2611,75 12,154,036,23 9,846,92 1,78 16,28 46,15 2,45 14,33
Ekim7,667,87,71 8,967,58 7,16 11,90 25,24 8,55 11,8912,582,576,7710,15,74 2,84 17,28 45,01 1,7 18,20
Kasım9,486,377,32 9,158,1 7 12,98 21,62 10,5614,0313,673,65,67 8,365,25 6,41 17,30 38,54 4,2623,11
Aralık10,456,167,4 8,178,81 8,53 11,92 20,3011,84 14,6013,332,456,97 6,365,719,94 15,47 33,64 7,3625,15

(Sürecek)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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