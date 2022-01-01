Yıllık yatırımcı rehberi (9) - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Yıllık yatırımcı rehberi (9)

Yıllık yatırımcı rehberi (9)
AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Haberler | Ekonomi

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2021 En Yüksek2021 En Düşük2021 Fark (%)2021 Kapanışİş Bankası (A)377.147.300,00377.147,30199.

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

AdPiyasa Değeri2021 En Yüksek2021 En Düşük2021 Fark (%)2021 Kapanış
İş Bankası (A)377.147.300,00377.147,30199.999,7885,50377147,3
İş Bankası (B)1.392.000.000,0056.367,0026.300,0018,5248000
İş Bankası (C)32.354.784.300,009,464,525,857,19
İş Bankası (Kur.)0,00730.840,00289.500,0084,21700000
İş Fin.Kir.2.155.438.199,504,562,79-19,693,1
İş Girişim621.855.158,4029,507,55-56,048,33
İş GMYO2.905.012.500,003,231,7219,293,03
İş Y. Men. Değ.8.285.700.000,0026,3812,7840,6223,34
İş Yat. Ort.512.311.715,964,492,56-5,153,19
İşbir Holding2.040.383.520,00184,4639,1017,3763
İşbir Sentetik Dokuma1.972.035.955,2413,9410,250,0013,94
İttifak Holding468.480.000,003,251,17-45,291,22
İz Hayvancılık Tarım280.799.610,0029,9814,015,4418,98
İzmir Demir Çelik3.495.000.000,004,861,99-29,602,33
İzmir Fırça110.025.000,0014,174,6917,276,52
Jantsa Jant Sanayi5.735.925.000,00125,0341,8656,8265
Kafein Yazılım375.842.500,0035,6318,59-10,8219,03
Kalekim Kimyevi Maddeler2.081.500.000,0020,8011,000,0018,1
Kaplamin508.400.000,0050,0018,10-24,7925,42
Kardemir (A)1.847.935.038,8011,504,8629,247,69
Kardemir (B)919.921.712,1211,494,8146,117,7
Kardemir (D)7.193.683.735,1113,325,8059,529,22
Karel Elektronik2.370.000.000,0014,516,5676,2311,85
Karsan Otomotiv3.096.000.000,005,723,135,853,44
Karsu Tekstil275.538.912,6524,047,34-8,197,85
Kartal Yenilenebilir Enerji830.500.000,0024,707,950,0015,1
Kartonsan3.993.750.000,0098,5444,58-43,7553,25
Katmerciler Ekipman926.550.000,003,141,24-18,031,42
Kent Gıda38.698.000.000,00434,10155,00-50,53175,9
Kerevitaş Gıda3.098.160.000,007,094,00-28,884,68
Kervan Gıda3.120.000.000,0015,4810,1427,0113
Kervansaray Yat. Holding353.103.048,001,800,41-52,380,6
Kızılbük GYO7.680.000.000,0043,4415,850,0032
Kiler GMYO1.023.000.000,002,971,56-34,261,65
Klimasan Klima801.504.000,0014,178,2419,9410,12
Koç Holding71.968.786.659,0039,7416,7038,7628,38
Konfrut Gıda604.560.000,005,763,428,404,58
Kontrolmatik Teknoloji Enerji2.474.062.500,00108,3322,94175,4265
Konya Çimento4.814.958.720,001.789,90740,00-12,57988
Konya Kağıt943.800.000,008,426,800,007,26
Koray GMYO236.400.000,009,054,3232,815,91
Kordsa Teknik Tekstil6.127.665.894,0043,2814,97102,5731,5
Koza Altın17.644.250.000,00164,0092,0519,65115,7
Koza Madencilik6.993.201.600,0025,7411,8016,3318,02
Körfez GMYO519.420.000,008,844,0135,697,87
Kristal Kola493.440.000,003,661,23-15,872,57
Kron Telekomünikasyon533.642.386,2079,4031,701,5237,4
Kuştur Kuşadası Turizm1.079.398.380,01391,40144,1061,67254,3
Kuyas Yatırım511.000.000,005,111,82122,175,11
Kütahya Porselen4.590.432.000,00138,4030,78127,95115
Kütahya Şeker Fabrikası1.301.800.000,00105,0015,000,0028,3
Lider Faktoring362.700.000,004,812,3118,184,03
Link Bilgisayar307.340.000,0060,2725,70-11,5727,94
Logo Yazılım4.162.000.000,0053,8530,6433,6541,62
Lokman Hekim Sağlık474.120.000,0014,587,0987,2913,17
Lüks Kadife505.000.000,0086,4427,2275,8750,5
Makina Takım636.000.000,005,412,61-6,743,18
Manas Enerji Yönetimi323.136.000,0021,2010,890,0016,32
Margün Enerji3.890.900.000,0010,667,770,009,49
Marka Yatırım Holding88.367.900,008,553,23-34,534,21
Marmaris Altınyunus1.530.009.686,40343,00116,60149,68277,4
Marshall2.263.000.000,00435,30210,00-26,21226,3
Martı GMYO280.500.000,003,010,83-66,710,85
Martı Otel219.600.000,003,041,37-14,081,83
Matriks Bilgi Dağıtım545.648.000,0043,2119,700,0020,36
Mavi Giyim3.461.092.900,0083,9539,3935,0569,7
Mazhar Zorlu Holding337.216.320,0052,8026,80-1,1431,12
Meditera Tıbbi Malzeme1.754.400.000,0053,4530,500,0051,6
Mega Polietilen283.298.173,4111,954,71-25,205,73
Menderes Tekstil535.000.000,004,101,94-30,742,14
Mercan Kimya615.532.725,4014,258,940,009,7
Merit Turizm858.330.000,0055,7010,03195,3830,6
Merko Gıda312.718.907,219,924,16-50,124,31
Metemtur Yatırım216.540.000,0014,622,64-50,404,01
Metro Holding734.400.000,002,321,08-27,361,36
Metro Petrol ve Tesisleri174.058.500,003,491,89-20,072,31
Metro Yatırım Ortaklığı64.680.000,002,641,53-32,441,54
Mia Teknoloji1.310.240.000,0040,8817,380,0034,48
Migros Ticaret6.869.197.600,0252,2530,94-11,3637,94
Milpa730.080.000,006,553,38-23,703,51
Mistral GMYO561.037.352,585,863,80-10,614,18
MLP Sağlık6.211.990.851,7240,4819,4450,2829,86
MMC San. ve Tic. Yat.36.543.048,468,702,60-40,432,74
Mobiltel İletişim Hizmetleri1.660.500.000,001,781,590,001,62
Mondi Olmuksan Kağıt ve Ambalaj1.961.993.850,0012,056,22-33,007,94
Mondi Tire Kutsan2.022.000.000,0012,064,8433,0310,11
Nasmed Egepol943.750.000,0011,084,920,007,55
Naturel Enerji1.455.960.000,0048,7431,2224,2544,12
Naturelgaz770.500.000,0017,566,550,006,7
Net Holding3.766.691.259,167,123,3494,756,68
Netaş Telekom.1.096.215.120,0036,2015,60-39,8116,9
Niğbaş Niğde Beton805.680.000,0059,306,59-71,3114,92
Nuh Çimento7.630.850.880,0067,9431,945,7750,8
Nurol GMYO1.799.160.000,0018,305,33-20,445,8
Odaş Elektrik1.876.000.000,003,241,28-54,161,34
Orçay Ortaköy Çay Sanayi552.555.000,0028,0010,890,0027
Orge Enerji Elektrik496.000.000,008,284,6134,426,2
Orma Orman Mahsulleri992.800.000,0041,0014,70147,9636,5
Osmanlı Menkul526.309.231,8445,4921,64-16,2125,76
Ostim Endüstriyel Yat247.144.713,552,711,48-32,731,57
Otokar8.520.000.000,00458,50260,6016,67355
Otto Holding259.836.000,0044,0010,30248,5336,7
Oyak Çimento9.162.368.183,909,306,23-10,027,9
Oyak Yat. Ort.136.000.000,0012,756,43-1,486,8
Oyak Yatırım Menkul4.248.800.000,0054,0020,500,0045,2
Oylum Sınai Yatırımlar141.125.936,0012,853,148,495,11
Özak GMYO2.355.080.000,007,623,8426,866,47
Özbal Çelik Boru1.194.624.000,0028,386,16315,2727,2
Özderici GMYO387.500.000,002,791,35-30,181,55
Özerden Plastik155.400.000,0016,176,90-17,787,4
Pamel Elektrik2.580.912.473,0095,0019,89289,3183
Panora GMYO800.400.000,009,935,5056,719,2
Papilon Savunma522.500.000,0026,0512,20-33,1515,2
Park Elek.Madencilik921.488.234,177,244,3515,276,19
Parsan2.442.908.160,0041,3423,7830,3731,68
Pasifik GYO3.766.400.000,0017,8813,130,0014,08
PC İletişim ve Medya Hizmetleri540.450.000,0018,2510,450,0012,01
Pegasus8.690.360.109,65113,5058,7013,8784,95
Peker GMYO609.548.709,762,460,87-61,100,91
Penguen Gıda617.750.000,005,872,83-30,103,53
Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım17.266.607.600,00495,0031,380,00394,9
Pera GMYO169.646.400,002,841,15-32,071,19
Pergamon Dış Ticaret208.197.000,0040,4519,4452,9828,04
Petkim19.768.320.000,0011,374,7656,637,8
Petrokent Turizm7.531.522.560,008.000,00850,00701,437264,2
Pınar Et ve Un841.999.050,0025,8515,49-11,2119,43
Pınar Su322.193.208,735,333,34-16,343,4
Pınar Süt786.193.886,3628,5315,42-22,4417,49
Plastikkart446.127.500,0022,8711,1437,6719,61
Polisan Holding2.207.235.000,004,382,60-24,312,91
Politeknik Metal2.086.875.000,00626,80264,9037,16556,5
Prizma Press Matbaacılık85.200.000,006,343,46-35,223,55
QNB Finans Fin. Kir.9.315.000.000,00145,3061,35-35,3681
QNB Finansbank131.655.000.000,0074,9533,76-44,1439,3
QUA Granite Hayal Yapı2.920.800.000,0016,019,050,0012,17
Rainbow Polikarbonat369.000.000,0016,6410,850,0012,3
Ral Yatırım Holding834.750.000,0021,462,86198,4213,25
Ray Sigorta2.250.364.012,8019,078,80-10,6813,8
Reysaş GMYO1.875.000.000,004,122,1715,673,75
Reysaş Lojistik1.140.000.000,006,372,86-11,874,56
Rhea Girişim76.036.500,003,971,75-50,811,83
Rodrigo Tekstil134.048.200,0033,7212,1538,0018,92
Royal Halı199.200.000,004,092,90-3,493,32
RTA Laboratuvarları951.360.537,9637,0816,77-26,8822,14
Sabancı Holding26.994.544.007,1317,667,7019,9913,23
Safkar Ege Soğutmacılık245.692.500,0013,856,81-35,946,97
Sanel Mühendislik113.183.064,606,583,3881,296,2
Sanifoam Sünger407.417.546,6438,2412,80126,9130,86
Sanko Pazarlama973.350.000,0016,737,850,029,27
Saray Matbaacılık144.204.000,0011,283,48-55,073,94
Sarkuysan5.940.000.000,0024,508,49127,6519,8
Sasa Polyester59.192.000.000,0061,0014,87252,7052,85
Say Yenilenebilir Enerji752.415.000,0042,388,22243,3629,22
Sekuro Plastik229.657.900,0048,0013,9018,4816,54
Selçuk Ecza Deposu7.327.800.000,0014,007,85-12,1511,8
Selçuk Gıda92.180.000,008,352,75-15,864,19
Selva Gıda Sanayi1.103.700.000,0015,513,360,0014,15
Senkron Güvenlik176.450.150,8846,5419,44-14,3922,48
Serve Film Prodüksiyon174.458.827,3422,2011,71-18,8112,99
Servet GMYO4.695.600.000,00140,0063,2015,1890,3
Seyitler Kimya410.820.000,0023,999,82-25,5810,02
Silverline Endüstri219.150.000,0011,454,56-43,374,87
Sinpaş GMYO3.728.535.953,195,593,112,154,27
Smartiks Yazılım178.111.375,009,504,80-36,915,59
Sodaş Sodyum Sanayii434.700.000,0048,7720,0610,0428,98
Söktaş367.582.000,004,422,07-26,482,39
Sönmez Filament2.701.000.000,0075,7620,83-31,3736,5
Sönmez Pamuklu1.118.000.000,0020,247,99-41,728,6
Sumaş Suni Tahta574.200.900,00112,0053,7580,8592,25
Şeker Fin. Kir.257.000.000,0014,124,55-19,695,14
Şekerbank1.878.600.000,001,680,95-33,111,01
Şişe Cam40.985.804.071,5518,826,3186,8813,38
Şok Marketler Ticaret7.777.612.137,4117,4610,571,8412,71
T. Halk Bankası11.156.730.769,236,224,11-18,884,51
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası33.980.000.000,0028,7815,17-31,8016,99
T.S.K.B.4.032.000.000,002,041,17-17,551,44
T.Tuborg6.195.383.540,1324,0814,928,3419,21
Tat Gıda1.626.560.000,0013,357,963,4511,96
TAV Havalimanları11.879.296.875,0043,5017,6353,5232,7
Tek-Art Turizm378.000.000,002,551,14-37,621,26
Tekfen Holding7.488.800.000,0029,9213,1323,4220,24
Teknosa İç ve Dış Ticaret1.270.320.000,0014,435,80-27,026,32
Temapol Polimer Plastik205.395.750,0025,4610,9326,0014,49
Tetamat Gıda Yatırımları403.112.293,26439,00103,6066,67360,5
TGS Dış Ticaret226.200.000,0039,9811,1218,6515,08
Tofaş Oto. Fab.37.850.000.000,0099,7027,24144,9075,7
Torunlar GMYO3.920.000.000,004,952,840,513,92
Trabzon Liman672.000.000,0042,4921,617,4332
Trabzonspor Sportif3.030.000.000,009,511,73148,366,06
Trend GMYO192.600.000,0013,354,94-48,936,42
TSKB GMYO1.865.500.000,005,792,01-40,542,87
Tuğçelik439.800.000,0021,785,9981,4414,66
Tukaş2.104.858.000,0010,646,55-20,337,72
Turcas Petrol1.004.508.000,006,383,30-18,973,93
Tureks Turizm Taşımacılık1.206.360.000,0021,248,640,0011,17
Turkcell40.612.000.000,0024,0211,9123,7618,46
Tümosan Motor ve Traktör2.190.750.000,0026,4613,6035,3919,05
Tüpraş38.664.724.480,00220,8081,8542,96154,4
Türk Hava Yolları27.627.600.000,0026,6610,7255,0720,02
Türk İlaç Serum1.893.118.500,0035,055,240,0011,7
Türk Prysmian Kablo13.632.546.710,8087,008,20421,4662,9
Türk Telekom33.705.000.000,0011,935,7221,919,63
Türk Traktör11.954.656.000,00247,30149,1031,48224
Türker Proje Gayrimenkul913.585.278,84214,40111,3013,64128,3
Türkiye Sigorta5.854.077.749,527,234,54-18,425,04
Ufuk Yatırım855.892.515,8730,5012,1036,3418,27
Ulaşlar Turizm Yat.78.684.742,506,553,00-26,893,1
Ulusal Faktoring353.775.000,002,872,180,002,65
Ulusoy Elektrik4.800.000.000,0074,0046,4016,8560
Ulusoy Un Sanayi1.279.499.000,008,764,5331,676,7
Umpaş Holding54.180.000,003,800,99-50,571,29
Uşak Seramik384.650.000,003,021,53-32,911,57
Utopya Turizm312.500.000,0049,9811,15-67,7812,5
Uzertaş Boya261.760.000,0096,3524,60-42,1932,72
Ülker Bisküvi5.961.060.000,0024,1717,16-21,9017,43
Ünlü Yatırım Holding890.750.000,007,414,470,005,09
Vakıf Fin. Kir.1.545.000.000,0015,332,0751,363,09
Vakıf GMYO1.600.000.000,002,731,42-33,301,6
Vakıf Yat. Ort.166.500.000,0010,784,98-24,595,55
Vakıflar Bankası14.372.690.763,055,003,20-21,873,68
Vakko Tekstil1.536.000.000,0018,165,6353,209,6
Vanet Gıda114.250.000,009,104,31-40,884,57
VBT Yazılım548.080.000,0027,2212,830,0021,08
Verusa Holding3.633.000.000,0075,8241,9815,1351,9
Verusaturk Girisim1.284.400.000,0037,4111,9789,3024,7
Vestel8.399.825.126,0033,3416,3050,9925,04
Vestel Beyaz Eşya12.608.000.000,009,354,1977,547,88
Viking Kağıt258.720.000,009,454,85-31,566,16
Yapı ve Kredi Bank.28.551.033.339,924,282,0112,773,38
Yaprak Süt ve Besi Çift.416.912.000,0084,2826,96-18,8829,36
Yataş1.665.764.129,4017,7710,70-21,4111,12
Yayla En. Ür. Tur. ve İnş148.627.500,005,402,58-32,272,98
Yeni Gimat GMYO3.386.880.000,0024,2811,7581,1621
Yeo Teknoloji1.279.200.000,0099,9022,000,0053,3
Yeşil GMYO185.741.407,752,290,75-42,750,79
Yeşil Yapı214.091.189,802,940,92-50,000,92
Yeşil Yatırım Holding389.150.000,0011,591,79-57,671,81
Yibitaş İnşaat Malzeme1.460.010.000,0020.998,908.990,10-6,4114600,1
Yonga Mobilya434.448.000,0039,7417,50-13,1925,86
Yükselen Çelik700.000.000,007,164,147,795,6
Yünsa371.206.800,0020,2410,31-8,3612,73
Ziraat GMYO11.405.496.600,003,021,590,002,43
Zorlu Enerji4.150.000.000,002,921,50-34,361,66
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Sürecek)

Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı

Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı

 Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar oldu

Türkiye'nin brüt dış borç stoku 453,5 milyar dolar oldu

 613 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı

613 milyon liralık destek ödemesi çiftçilerin hesaplarına aktarılmaya başlandı

AA / Elif Ferhan Yeşilyurt - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title