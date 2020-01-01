Yıllık yatırımcı rehberi (9)

01.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:00

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:

Ad Piyasa Değeri 2019 En Yüksek 2019 En Düşük 2019 Fark (%) 2019 Kapanış İş Bankası (A) 165.830.000,00 239.400,70 41.690,90 261,29 165.830,00 İş Bankası (B) 875.228.700,00 33.500,10 2.500,00 886,22 30.180,30 İş Bankası (C) 28.844.807.700,00 6,69 4,08 41,50 6,41 İş Fin.Kir. 2.642.150.051,00 9,90 2,03 -17,93 3,80 İş Girişim 283.679.424,00 4,27 1,77 86,27 3,80 İş GMYO 1.687.400.000,00 1,84 0,85 62,96 1,76 İş Y. Men. Değ. 1.597.500.000,00 4,63 1,84 143,66 4,50 İttifak Holding 334.800.000,00 5,72 1,96 80,00 3,72 İz Hayvancılık Tarım 31.364.340,00 7,98 2,96 -35,66 4,24 İzmir Demir Çelik 3.071.250.000,00 8,39 1,41 393,37 8,19 İzmir Fırça 30.375.000,00 2,45 1,46 -13,04 1,80 Jantsa Jant Sanayi 647.130.000,00 59,25 23,27 125,87 58,30 Kafein Yazılım 220.015.000,00 13,68 6,00 61,73 11,14 Kaplamin 111.000.000,00 7,00 2,98 54,17 5,55 Kardemir (A) 636.804.662,26 2,70 1,54 63,57 2,65 Kardemir (B) 315.401.729,87 2,70 1,54 62,10 2,64 Kardemir (D) 2.075.401.164,36 2,71 1,79 36,70 2,66 Karel Elektronik 847.389.600,00 15,92 3,86 248,44 14,53 Karsan Otomotiv 1.422.000.000,00 1,75 0,98 32,85 1,58 Karsu Tekstil 113.725.614,90 3,24 1,04 159,20 3,24 Kartonsan 1.106.151.840,48 403,00 295,30 22,23 389,90 Katmerciler Ekipman 288.000.000,00 3,95 1,53 27,63 3,84 Kent Gıda 5.094.272.803,80 207,30 103,50 47,73 175,80 Kerevitaş Gıda 2.158.120.000,00 3,44 1,41 81,11 3,26 Kiler GMYO 469.960.000,00 4,74 1,55 116,57 3,79 Klimasan Klima 874.368.000,00 22,08 3,67 469,08 22,08 Koç Holding 51.529.448.376,00 21,14 13,21 46,73 20,32 Konfrut Gıda 258.060.000,00 8,95 4,43 63,74 7,82 Konya Çimento 1.322.164.272,00 290,80 155,50 52,42 271,30 Kordsa Teknik Tekstil 2.544.440.314,08 13,52 8,36 38,25 13,08 Koza Altın 11.292.625.000,00 79,10 40,14 44,35 74,05 Koza Madencilik 3.892.442.400,00 11,10 5,26 38,92 10,03 Körfez GMYO 157.740.000,00 2,49 1,08 95,90 2,39 Kristal Kola 144.960.000,00 1,83 0,76 43,81 1,51 Kron Telekomünikasyon 181.495.485,36 14,80 7,11 46,21 12,72 Kuyumcukent Gayrimenkul 89.822.033,93 2,16 1,00 46,02 1,65 Kütahya Porselen 264.249.216,00 6,85 4,02 45,49 6,62 Lider Faktoring 165.150.000,00 3,97 1,86 63,11 3,67 Link Bilgisayar 99.825.000,00 23,26 8,01 118,15 18,15 Logo Yazılım 1.520.000.000,00 66,05 25,12 124,02 60,80 Lokman Hekim Sağlık 138.720.000,00 5,89 3,13 29,86 5,78 Lüks Kadife 86.400.000,00 9,75 3,71 78,14 8,64 Makina Takım 376.000.000,00 2,15 1,21 22,08 1,88 Mardin Çimento 648.382.080,00 6,55 2,43 113,18 5,92 Marka Yatırım Holding 24.768.200,00 1,34 0,45 90,32 1,18 Marmaris Altınyunus 391.603.056,00 71,00 15,02 304,33 71,00 Marshall 475.400.000,00 53,15 22,78 88,50 47,54 Martı GMYO 111.100.000,00 1,10 0,55 55,38 1,01 Martı Otel 109.200.000,00 1,07 0,54 56,90 0,91 Mavi Giyim 2.875.140.300,00 58,75 29,76 79,70 57,90 Mega Polietilen 29.087.190,55 2,91 1,51 7,84 2,20 Menderes Tekstil 327.500.000,00 1,54 0,58 81,94 1,31 Merko Gıda 61.915.519,05 1,74 0,57 3,96 1,05 Metemtur Otelcilik 32.040.000,00 1,86 0,95 69,52 1,78 Metro Holding 414.000.000,00 3,24 0,71 81,58 1,38 Metro Petrol ve Tesisleri 147.686.000,00 2,23 0,97 78,18 1,96 Migros Ticaret 4.385.133.523,26 25,08 11,20 62,55 24,22 Milpa 455.520.000,00 2,38 1,25 53,22 2,19 Mistral GMYO 253.674.783,82 1,98 0,98 23,53 1,89 MLP Sağlık 3.328.595.232,00 16,62 9,50 49,53 16,00 Mondi Tire Kutsan 828.000.000,00 4,38 1,32 122,58 4,14 Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret 419.760.000,00 14,33 5,81 0,00 12,72 Net Holding 1.466.077.436,20 2,76 1,45 32,65 2,60 Netaş Telekom. 847.134.288,00 14,79 5,44 102,17 13,06 Niğbaş Niğde Beton 334.800.000,00 17,10 2,85 55,00 6,20 Nuh Çimento 1.784.537.568,00 13,03 5,67 71,43 11,88 Nurol GMYO 731.850.000,00 3,78 1,91 70,00 3,57 Odaş Elektrik 618.960.197,10 2,33 1,14 49,14 2,10 Olmuksan-IP 515.603.700,00 8,24 3,10 86,35 6,28 Orge Enerji Elektrik 248.000.000,00 5,27 2,76 58,97 4,96 Osmanlı Menkul 83.246.137,80 4,25 1,09 144,19 4,20 Ostim Endüstriyel Yat 128.068.080,00 2,00 0,88 55,56 1,68 Otokar 3.816.000.000,00 161,80 82,04 85,12 159,00 Oylum Sınai Yatırımlar 70.286.792,00 6,10 0,99 399,02 5,09 Özak GMYO 935.480.000,00 2,63 1,35 77,34 2,57 Özbal Çelik Boru 34.301.800,00 1,97 1,04 21,01 1,67 Özderici GMYO 392.500.000,00 2,55 0,66 -33,19 1,57 Özerden Plastik 47.880.000,00 2,85 1,85 13,54 2,28 Panora GMYO 539.400.000,00 6,42 3,58 68,62 6,20 Papilon Savunma 251.875.000,00 8,51 5,28 0,00 7,75 Park Elek.Madencilik 454.045.091,15 4,28 1,82 26,56 3,05 Parsan 1.306.277.280,00 17,59 8,00 93,38 16,94 Pegasus 8.838.694.684,80 86,60 21,38 276,96 86,40 Peker GMYO 228.803.000,00 8,54 2,74 -61,94 3,13 Penguen Gıda 115.092.000,00 2,66 1,06 91,67 2,07 Pera GMYO 83.754.000,00 1,03 0,47 22,08 0,94 Pergamon Dış Ticaret 59.548.500,00 8,97 5,63 31,32 8,02 Petkim 8.046.720.000,00 4,70 3,27 -3,24 3,81 Petrokent Turizm 132.814.080,00 148,30 61,70 86,46 128,10 Pınar Et ve Un 397.381.950,00 10,19 4,17 106,68 9,17 Pınar Su 103.849.483,59 2,79 1,15 85,60 2,32 Pınar Süt 569.529.819,34 15,26 5,56 103,80 12,67 Plastikkart 210.892.500,00 9,97 2,64 243,33 9,27 Polisan Holding 2.298.255.000,00 3,73 1,99 0,50 3,03 Politeknik Metal 288.750.000,00 99,45 32,11 119,58 77,00 Prizma Press Matbaacılık 103.200.000,00 5,65 1,52 177,42 4,30 QNB Finans Fin. Kir. 14.846.500.000,00 147,50 3,66 1.798,53 129,10 QNB Finansbank 125.625.000.000,00 49,52 5,32 316,20 37,50 Ral Yatırım Holding 142.800.000,00 9,30 1,77 269,57 6,80 Ray Sigorta 557.698.907,52 3,72 1,27 146,04 3,42 Reysaş GMYO 1.129.140.004,59 4,99 0,62 565,22 4,59 Reysaş Lojistik 522.753.000,00 4,60 0,62 491,89 4,38 Rhea Girişim 49.444.500,00 1,25 0,57 80,30 1,19 Rodrigo Tekstil 12.823.850,00 6,70 1,64 -4,74 1,81 RTA Laboratuvarları 83.752.000,00 2,99 1,13 42,91 2,32 Sabancı Holding 19.465.453.501,74 10,06 6,82 31,90 9,54 Safkar Ege Soğutmacılık 76.845.000,00 2,22 1,36 40,63 2,18 Sanel Mühendislik 53.561.250,00 6,55 2,00 85,78 4,05 Sanifoam Sünger 66.010.620,00 5,04 1,21 300,00 5,00 Sanko Pazarlama 774.000.000,00 9,24 1,71 290,11 7,74 Saray Matbaacılık 32.757.000,00 1,86 0,92 79,00 1,79 Sarkuysan 966.000.000,00 5,15 2,84 53,69 4,83 Sasa Polyester 6.415.900.000,00 7,87 4,78 34,53 7,73 Say Reklamcılık 57.680.000,00 2,34 0,79 138,30 2,24 Sekuro Plastik 74.423.600,00 5,90 2,20 81,08 5,36 Selçuk Ecza Deposu 3.788.100.000,00 6,32 2,67 124,39 6,10 Senkron Güvenlik 21.157.500,00 6,80 0,99 173,00 2,73 Servet GMYO 442.000.000,00 8,84 3,03 82,23 8,50 Seyitler Kimya 108.640.000,00 6,80 3,38 76,36 6,79 Silverline Endüstri 97.200.000,00 2,38 0,96 61,19 2,16 Sinpaş GMYO 1.012.904.380,73 1,17 0,34 213,51 1,16 Smartiks Yazılım 312.571.125,00 11,99 2,31 0,00 9,81 Soda Sanayii 6.180.000.000,00 7,76 5,22 -8,65 6,18 Söktaş 106.318.000,00 2,71 1,14 108,66 2,65 Sönmez Filament 273.597.200,00 7,05 2,90 56,41 4,88 Sönmez Pamuklu 393.261.750,00 5,15 2,72 57,69 4,92 Şeker Fin. Kir. 239.000.000,00 5,41 2,59 69,50 4,78 Şekerbank 1.516.980.000,00 1,36 0,83 19,09 1,31 Şişe Cam 11.857.500.000,00 6,92 3,86 -3,87 5,27 Şok Marketler 6.584.351.423,96 11,70 7,35 0,09 10,76 T. Halk Bankası 7.387.500.000,00 8,23 4,90 -15,81 5,91 T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 37.060.000.000,00 66,60 10,50 156,48 43,60 T.S.K.B. 3.388.000.000,00 1,24 0,64 49,38 1,21 T.Tuborg 3.837.848.210,70 13,20 6,80 49,99 11,90 Taç Tarım Ürünleri 22.089.600,00 5,85 2,72 -38,34 3,12 Tat Gıda 855.440.000,00 6,48 3,72 64,66 6,29 TAV Havalimanları 10.600.546.875,00 30,50 20,56 32,69 29,18 Taze Kuru Gıda 7.240.000,00 12,99 4,84 6,47 7,24 Tek-Art Turizm 378.000.000,00 1,32 0,65 48,24 1,26 Tekfen Holding 7.148.400.000,00 27,40 16,42 -1,58 19,32 Teknosa İç ve Dış Ticaret 462.000.000,00 4,22 1,79 41,41 4,20 Temapol Polimer Plastik 73.993.500,00 5,79 2,60 70,59 5,22 TGS Dış Ticaret 70.050.000,00 5,09 2,03 105,11 4,67 Tofaş Oto. Fab. 13.430.000.000,00 27,36 14,04 73,16 26,86 Torunlar GMYO 2.750.000.000,00 2,84 1,48 82,12 2,75 Trabzon Liman 223.860.000,00 11,07 6,15 54,97 10,66 Trabzonspor Sportif 508.239.856,65 2,93 0,82 28,71 2,15 Trakya Cam 4.375.000.000,00 3,82 2,34 21,15 3,50 Trend GMYO 66.000.000,00 2,34 1,04 73,23 2,20 TSKB GMYO 402.000.000,00 1,44 0,66 63,41 1,34 Tuğçelik 118.500.000,00 4,24 1,83 85,45 3,95 Tukaş 3.367.227.500,00 12,45 1,49 643,98 12,35 Turcas Petrol 682.452.000,00 2,74 1,21 89,36 2,67 Turkcell 30.360.000.000,00 14,84 10,66 17,59 13,80 Tümosan Motor ve Traktör 737.150.000,00 7,53 3,60 42,44 6,41 Tüpraş 31.753.154.560,00 146,10 100,85 21,53 126,80 Türk Hava Yolları 19.954.800.000,00 16,25 10,59 -10,24 14,46 Türk Prysmian Kablo 563.507.495,20 3,00 1,25 91,17 2,60 Türk Telekom 25.795.000.000,00 7,48 3,51 88,97 7,37 Türk Traktör 2.956.642.600,00 55,40 25,02 58,74 55,40 Türker Proje Gayrimenkul 299.069.226,12 46,66 22,24 30,68 42,00 Ulaşlar Turizm Yat. 23.652.840,00 2,33 1,11 85,96 2,12 Ulusoy Elektrik 2.128.000.000,00 27,50 15,41 66,67 26,60 Ulusoy Un Sanayi 322.790.000,00 4,03 1,98 83,65 3,82 Uşak Seramik 169.000.000,00 2,09 0,92 52,25 1,69 Utopya Turizm 123.000.000,00 7,92 2,65 20,00 4,92 Ülker Bisküvi 7.647.120.000,00 23,86 13,98 52,42 22,36 Ünye Çimento 664.894.889,73 5,75 2,28 60,81 5,38 Vakıf Fin. Kir. 423.500.000,00 2,90 0,95 69,94 2,42 Vakıf GMYO 568.100.000,00 2,75 1,44 26,88 2,47 Vakıflar Bankası 13.775.000.000,00 5,69 3,37 41,28 5,51 Vakko Tekstil 726.400.000,00 4,88 2,44 74,06 4,54 Vanet Gıda 35.750.000,00 1,98 1,22 10,00 1,43 Verusa Holding 1.299.200.000,00 22,55 13,77 12,04 18,56 Verusaturk Girisim 280.280.000,00 5,50 2,46 74,85 5,39 Vestel 4.233.458.190,50 14,57 5,25 127,39 12,62 Vestel Beyaz Eşya 4.104.000.000,00 22,60 8,61 121,14 21,60 Viking Kağıt 78.540.000,00 1,92 0,94 70,00 1,87 Yapı Kredi Koray GMYO 96.800.000,00 2,69 1,27 40,70 2,42 Yapı ve Kredi Bank. 20.948.687.184,32 2,82 1,52 55,00 2,48 Yaprak Süt ve Besi Çift. 44.517.000,00 6,69 2,10 124,73 6,27 Yataş 1.099.524.164,55 7,70 3,81 64,21 7,34 Yayla En. Ür. Tur. ve İnş 80.298.750,00 1,87 0,70 71,28 1,61 Yeni Gimat GMYO 2.098.252.800,00 13,88 7,01 81,19 13,01 Yeşil GMYO 150.474.051,85 0,68 0,23 137,04 0,64 Yeşil Yapı 153.587.157,90 0,71 0,23 153,85 0,66 Yeşil Yatırım Holding 75.802.500,00 16,66 6,80 16,61 11,23 Yükselen Çelik 265.490.300,00 7,39 5,23 0,00 6,13 Yünsa 294.224.400,00 11,98 3,35 141,68 10,09 Zorlu Enerji 3.260.000.000,00 1,86 1,04 32,52 1,63

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)



(Sürecek)

Kaynak: AA