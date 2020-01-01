Yıllık yatırımcı rehberi (9)
Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
Ad Piyasa Değeri 2019 En Yüksek 2019 En Düşük 2019 Fark (%) 2019 Kapanış
İş Bankası (A) 165.830.000,00 239.400,70 41.
01.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:00
Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
|Ad
|Piyasa Değeri
|2019 En Yüksek
|2019 En Düşük
|2019 Fark (%)
|2019 Kapanış
|İş Bankası (A)
|165.830.000,00
|239.400,70
|41.690,90
|261,29
|165.830,00
|İş Bankası (B)
|875.228.700,00
|33.500,10
|2.500,00
|886,22
|30.180,30
|İş Bankası (C)
|28.844.807.700,00
|6,69
|4,08
|41,50
|6,41
|İş Fin.Kir.
|2.642.150.051,00
|9,90
|2,03
|-17,93
|3,80
|İş Girişim
|283.679.424,00
|4,27
|1,77
|86,27
|3,80
|İş GMYO
|1.687.400.000,00
|1,84
|0,85
|62,96
|1,76
|İş Y. Men. Değ.
|1.597.500.000,00
|4,63
|1,84
|143,66
|4,50
|İttifak Holding
|334.800.000,00
|5,72
|1,96
|80,00
|3,72
|İz Hayvancılık Tarım
|31.364.340,00
|7,98
|2,96
|-35,66
|4,24
|İzmir Demir Çelik
|3.071.250.000,00
|8,39
|1,41
|393,37
|8,19
|İzmir Fırça
|30.375.000,00
|2,45
|1,46
|-13,04
|1,80
|Jantsa Jant Sanayi
|647.130.000,00
|59,25
|23,27
|125,87
|58,30
|Kafein Yazılım
|220.015.000,00
|13,68
|6,00
|61,73
|11,14
|Kaplamin
|111.000.000,00
|7,00
|2,98
|54,17
|5,55
|Kardemir (A)
|636.804.662,26
|2,70
|1,54
|63,57
|2,65
|Kardemir (B)
|315.401.729,87
|2,70
|1,54
|62,10
|2,64
|Kardemir (D)
|2.075.401.164,36
|2,71
|1,79
|36,70
|2,66
|Karel Elektronik
|847.389.600,00
|15,92
|3,86
|248,44
|14,53
|Karsan Otomotiv
|1.422.000.000,00
|1,75
|0,98
|32,85
|1,58
|Karsu Tekstil
|113.725.614,90
|3,24
|1,04
|159,20
|3,24
|Kartonsan
|1.106.151.840,48
|403,00
|295,30
|22,23
|389,90
|Katmerciler Ekipman
|288.000.000,00
|3,95
|1,53
|27,63
|3,84
|Kent Gıda
|5.094.272.803,80
|207,30
|103,50
|47,73
|175,80
|Kerevitaş Gıda
|2.158.120.000,00
|3,44
|1,41
|81,11
|3,26
|Kiler GMYO
|469.960.000,00
|4,74
|1,55
|116,57
|3,79
|Klimasan Klima
|874.368.000,00
|22,08
|3,67
|469,08
|22,08
|Koç Holding
|51.529.448.376,00
|21,14
|13,21
|46,73
|20,32
|Konfrut Gıda
|258.060.000,00
|8,95
|4,43
|63,74
|7,82
|Konya Çimento
|1.322.164.272,00
|290,80
|155,50
|52,42
|271,30
|Kordsa Teknik Tekstil
|2.544.440.314,08
|13,52
|8,36
|38,25
|13,08
|Koza Altın
|11.292.625.000,00
|79,10
|40,14
|44,35
|74,05
|Koza Madencilik
|3.892.442.400,00
|11,10
|5,26
|38,92
|10,03
|Körfez GMYO
|157.740.000,00
|2,49
|1,08
|95,90
|2,39
|Kristal Kola
|144.960.000,00
|1,83
|0,76
|43,81
|1,51
|Kron Telekomünikasyon
|181.495.485,36
|14,80
|7,11
|46,21
|12,72
|Kuyumcukent Gayrimenkul
|89.822.033,93
|2,16
|1,00
|46,02
|1,65
|Kütahya Porselen
|264.249.216,00
|6,85
|4,02
|45,49
|6,62
|Lider Faktoring
|165.150.000,00
|3,97
|1,86
|63,11
|3,67
|Link Bilgisayar
|99.825.000,00
|23,26
|8,01
|118,15
|18,15
|Logo Yazılım
|1.520.000.000,00
|66,05
|25,12
|124,02
|60,80
|Lokman Hekim Sağlık
|138.720.000,00
|5,89
|3,13
|29,86
|5,78
|Lüks Kadife
|86.400.000,00
|9,75
|3,71
|78,14
|8,64
|Makina Takım
|376.000.000,00
|2,15
|1,21
|22,08
|1,88
|Mardin Çimento
|648.382.080,00
|6,55
|2,43
|113,18
|5,92
|Marka Yatırım Holding
|24.768.200,00
|1,34
|0,45
|90,32
|1,18
|Marmaris Altınyunus
|391.603.056,00
|71,00
|15,02
|304,33
|71,00
|Marshall
|475.400.000,00
|53,15
|22,78
|88,50
|47,54
|Martı GMYO
|111.100.000,00
|1,10
|0,55
|55,38
|1,01
|Martı Otel
|109.200.000,00
|1,07
|0,54
|56,90
|0,91
|Mavi Giyim
|2.875.140.300,00
|58,75
|29,76
|79,70
|57,90
|Mega Polietilen
|29.087.190,55
|2,91
|1,51
|7,84
|2,20
|Menderes Tekstil
|327.500.000,00
|1,54
|0,58
|81,94
|1,31
|Merko Gıda
|61.915.519,05
|1,74
|0,57
|3,96
|1,05
|Metemtur Otelcilik
|32.040.000,00
|1,86
|0,95
|69,52
|1,78
|Metro Holding
|414.000.000,00
|3,24
|0,71
|81,58
|1,38
|Metro Petrol ve Tesisleri
|147.686.000,00
|2,23
|0,97
|78,18
|1,96
|Migros Ticaret
|4.385.133.523,26
|25,08
|11,20
|62,55
|24,22
|Milpa
|455.520.000,00
|2,38
|1,25
|53,22
|2,19
|Mistral GMYO
|253.674.783,82
|1,98
|0,98
|23,53
|1,89
|MLP Sağlık
|3.328.595.232,00
|16,62
|9,50
|49,53
|16,00
|Mondi Tire Kutsan
|828.000.000,00
|4,38
|1,32
|122,58
|4,14
|Naturel Yenilenebilir Enerji Ticaret
|419.760.000,00
|14,33
|5,81
|0,00
|12,72
|Net Holding
|1.466.077.436,20
|2,76
|1,45
|32,65
|2,60
|Netaş Telekom.
|847.134.288,00
|14,79
|5,44
|102,17
|13,06
|Niğbaş Niğde Beton
|334.800.000,00
|17,10
|2,85
|55,00
|6,20
|Nuh Çimento
|1.784.537.568,00
|13,03
|5,67
|71,43
|11,88
|Nurol GMYO
|731.850.000,00
|3,78
|1,91
|70,00
|3,57
|Odaş Elektrik
|618.960.197,10
|2,33
|1,14
|49,14
|2,10
|Olmuksan-IP
|515.603.700,00
|8,24
|3,10
|86,35
|6,28
|Orge Enerji Elektrik
|248.000.000,00
|5,27
|2,76
|58,97
|4,96
|Osmanlı Menkul
|83.246.137,80
|4,25
|1,09
|144,19
|4,20
|Ostim Endüstriyel Yat
|128.068.080,00
|2,00
|0,88
|55,56
|1,68
|Otokar
|3.816.000.000,00
|161,80
|82,04
|85,12
|159,00
|Oylum Sınai Yatırımlar
|70.286.792,00
|6,10
|0,99
|399,02
|5,09
|Özak GMYO
|935.480.000,00
|2,63
|1,35
|77,34
|2,57
|Özbal Çelik Boru
|34.301.800,00
|1,97
|1,04
|21,01
|1,67
|Özderici GMYO
|392.500.000,00
|2,55
|0,66
|-33,19
|1,57
|Özerden Plastik
|47.880.000,00
|2,85
|1,85
|13,54
|2,28
|Panora GMYO
|539.400.000,00
|6,42
|3,58
|68,62
|6,20
|Papilon Savunma
|251.875.000,00
|8,51
|5,28
|0,00
|7,75
|Park Elek.Madencilik
|454.045.091,15
|4,28
|1,82
|26,56
|3,05
|Parsan
|1.306.277.280,00
|17,59
|8,00
|93,38
|16,94
|Pegasus
|8.838.694.684,80
|86,60
|21,38
|276,96
|86,40
|Peker GMYO
|228.803.000,00
|8,54
|2,74
|-61,94
|3,13
|Penguen Gıda
|115.092.000,00
|2,66
|1,06
|91,67
|2,07
|Pera GMYO
|83.754.000,00
|1,03
|0,47
|22,08
|0,94
|Pergamon Dış Ticaret
|59.548.500,00
|8,97
|5,63
|31,32
|8,02
|Petkim
|8.046.720.000,00
|4,70
|3,27
|-3,24
|3,81
|Petrokent Turizm
|132.814.080,00
|148,30
|61,70
|86,46
|128,10
|Pınar Et ve Un
|397.381.950,00
|10,19
|4,17
|106,68
|9,17
|Pınar Su
|103.849.483,59
|2,79
|1,15
|85,60
|2,32
|Pınar Süt
|569.529.819,34
|15,26
|5,56
|103,80
|12,67
|Plastikkart
|210.892.500,00
|9,97
|2,64
|243,33
|9,27
|Polisan Holding
|2.298.255.000,00
|3,73
|1,99
|0,50
|3,03
|Politeknik Metal
|288.750.000,00
|99,45
|32,11
|119,58
|77,00
|Prizma Press Matbaacılık
|103.200.000,00
|5,65
|1,52
|177,42
|4,30
|QNB Finans Fin. Kir.
|14.846.500.000,00
|147,50
|3,66
|1.798,53
|129,10
|QNB Finansbank
|125.625.000.000,00
|49,52
|5,32
|316,20
|37,50
|Ral Yatırım Holding
|142.800.000,00
|9,30
|1,77
|269,57
|6,80
|Ray Sigorta
|557.698.907,52
|3,72
|1,27
|146,04
|3,42
|Reysaş GMYO
|1.129.140.004,59
|4,99
|0,62
|565,22
|4,59
|Reysaş Lojistik
|522.753.000,00
|4,60
|0,62
|491,89
|4,38
|Rhea Girişim
|49.444.500,00
|1,25
|0,57
|80,30
|1,19
|Rodrigo Tekstil
|12.823.850,00
|6,70
|1,64
|-4,74
|1,81
|RTA Laboratuvarları
|83.752.000,00
|2,99
|1,13
|42,91
|2,32
|Sabancı Holding
|19.465.453.501,74
|10,06
|6,82
|31,90
|9,54
|Safkar Ege Soğutmacılık
|76.845.000,00
|2,22
|1,36
|40,63
|2,18
|Sanel Mühendislik
|53.561.250,00
|6,55
|2,00
|85,78
|4,05
|Sanifoam Sünger
|66.010.620,00
|5,04
|1,21
|300,00
|5,00
|Sanko Pazarlama
|774.000.000,00
|9,24
|1,71
|290,11
|7,74
|Saray Matbaacılık
|32.757.000,00
|1,86
|0,92
|79,00
|1,79
|Sarkuysan
|966.000.000,00
|5,15
|2,84
|53,69
|4,83
|Sasa Polyester
|6.415.900.000,00
|7,87
|4,78
|34,53
|7,73
|Say Reklamcılık
|57.680.000,00
|2,34
|0,79
|138,30
|2,24
|Sekuro Plastik
|74.423.600,00
|5,90
|2,20
|81,08
|5,36
|Selçuk Ecza Deposu
|3.788.100.000,00
|6,32
|2,67
|124,39
|6,10
|Senkron Güvenlik
|21.157.500,00
|6,80
|0,99
|173,00
|2,73
|Servet GMYO
|442.000.000,00
|8,84
|3,03
|82,23
|8,50
|Seyitler Kimya
|108.640.000,00
|6,80
|3,38
|76,36
|6,79
|Silverline Endüstri
|97.200.000,00
|2,38
|0,96
|61,19
|2,16
|Sinpaş GMYO
|1.012.904.380,73
|1,17
|0,34
|213,51
|1,16
|Smartiks Yazılım
|312.571.125,00
|11,99
|2,31
|0,00
|9,81
|Soda Sanayii
|6.180.000.000,00
|7,76
|5,22
|-8,65
|6,18
|Söktaş
|106.318.000,00
|2,71
|1,14
|108,66
|2,65
|Sönmez Filament
|273.597.200,00
|7,05
|2,90
|56,41
|4,88
|Sönmez Pamuklu
|393.261.750,00
|5,15
|2,72
|57,69
|4,92
|Şeker Fin. Kir.
|239.000.000,00
|5,41
|2,59
|69,50
|4,78
|Şekerbank
|1.516.980.000,00
|1,36
|0,83
|19,09
|1,31
|Şişe Cam
|11.857.500.000,00
|6,92
|3,86
|-3,87
|5,27
|Şok Marketler
|6.584.351.423,96
|11,70
|7,35
|0,09
|10,76
|T. Halk Bankası
|7.387.500.000,00
|8,23
|4,90
|-15,81
|5,91
|T. Kalkınma ve Yatırım Bankası
|37.060.000.000,00
|66,60
|10,50
|156,48
|43,60
|T.S.K.B.
|3.388.000.000,00
|1,24
|0,64
|49,38
|1,21
|T.Tuborg
|3.837.848.210,70
|13,20
|6,80
|49,99
|11,90
|Taç Tarım Ürünleri
|22.089.600,00
|5,85
|2,72
|-38,34
|3,12
|Tat Gıda
|855.440.000,00
|6,48
|3,72
|64,66
|6,29
|TAV Havalimanları
|10.600.546.875,00
|30,50
|20,56
|32,69
|29,18
|Taze Kuru Gıda
|7.240.000,00
|12,99
|4,84
|6,47
|7,24
|Tek-Art Turizm
|378.000.000,00
|1,32
|0,65
|48,24
|1,26
|Tekfen Holding
|7.148.400.000,00
|27,40
|16,42
|-1,58
|19,32
|Teknosa İç ve Dış Ticaret
|462.000.000,00
|4,22
|1,79
|41,41
|4,20
|Temapol Polimer Plastik
|73.993.500,00
|5,79
|2,60
|70,59
|5,22
|TGS Dış Ticaret
|70.050.000,00
|5,09
|2,03
|105,11
|4,67
|Tofaş Oto. Fab.
|13.430.000.000,00
|27,36
|14,04
|73,16
|26,86
|Torunlar GMYO
|2.750.000.000,00
|2,84
|1,48
|82,12
|2,75
|Trabzon Liman
|223.860.000,00
|11,07
|6,15
|54,97
|10,66
|Trabzonspor Sportif
|508.239.856,65
|2,93
|0,82
|28,71
|2,15
|Trakya Cam
|4.375.000.000,00
|3,82
|2,34
|21,15
|3,50
|Trend GMYO
|66.000.000,00
|2,34
|1,04
|73,23
|2,20
|TSKB GMYO
|402.000.000,00
|1,44
|0,66
|63,41
|1,34
|Tuğçelik
|118.500.000,00
|4,24
|1,83
|85,45
|3,95
|Tukaş
|3.367.227.500,00
|12,45
|1,49
|643,98
|12,35
|Turcas Petrol
|682.452.000,00
|2,74
|1,21
|89,36
|2,67
|Turkcell
|30.360.000.000,00
|14,84
|10,66
|17,59
|13,80
|Tümosan Motor ve Traktör
|737.150.000,00
|7,53
|3,60
|42,44
|6,41
|Tüpraş
|31.753.154.560,00
|146,10
|100,85
|21,53
|126,80
|Türk Hava Yolları
|19.954.800.000,00
|16,25
|10,59
|-10,24
|14,46
|Türk Prysmian Kablo
|563.507.495,20
|3,00
|1,25
|91,17
|2,60
|Türk Telekom
|25.795.000.000,00
|7,48
|3,51
|88,97
|7,37
|Türk Traktör
|2.956.642.600,00
|55,40
|25,02
|58,74
|55,40
|Türker Proje Gayrimenkul
|299.069.226,12
|46,66
|22,24
|30,68
|42,00
|Ulaşlar Turizm Yat.
|23.652.840,00
|2,33
|1,11
|85,96
|2,12
|Ulusoy Elektrik
|2.128.000.000,00
|27,50
|15,41
|66,67
|26,60
|Ulusoy Un Sanayi
|322.790.000,00
|4,03
|1,98
|83,65
|3,82
|Uşak Seramik
|169.000.000,00
|2,09
|0,92
|52,25
|1,69
|Utopya Turizm
|123.000.000,00
|7,92
|2,65
|20,00
|4,92
|Ülker Bisküvi
|7.647.120.000,00
|23,86
|13,98
|52,42
|22,36
|Ünye Çimento
|664.894.889,73
|5,75
|2,28
|60,81
|5,38
|Vakıf Fin. Kir.
|423.500.000,00
|2,90
|0,95
|69,94
|2,42
|Vakıf GMYO
|568.100.000,00
|2,75
|1,44
|26,88
|2,47
|Vakıflar Bankası
|13.775.000.000,00
|5,69
|3,37
|41,28
|5,51
|Vakko Tekstil
|726.400.000,00
|4,88
|2,44
|74,06
|4,54
|Vanet Gıda
|35.750.000,00
|1,98
|1,22
|10,00
|1,43
|Verusa Holding
|1.299.200.000,00
|22,55
|13,77
|12,04
|18,56
|Verusaturk Girisim
|280.280.000,00
|5,50
|2,46
|74,85
|5,39
|Vestel
|4.233.458.190,50
|14,57
|5,25
|127,39
|12,62
|Vestel Beyaz Eşya
|4.104.000.000,00
|22,60
|8,61
|121,14
|21,60
|Viking Kağıt
|78.540.000,00
|1,92
|0,94
|70,00
|1,87
|Yapı Kredi Koray GMYO
|96.800.000,00
|2,69
|1,27
|40,70
|2,42
|Yapı ve Kredi Bank.
|20.948.687.184,32
|2,82
|1,52
|55,00
|2,48
|Yaprak Süt ve Besi Çift.
|44.517.000,00
|6,69
|2,10
|124,73
|6,27
|Yataş
|1.099.524.164,55
|7,70
|3,81
|64,21
|7,34
|Yayla En. Ür. Tur. ve İnş
|80.298.750,00
|1,87
|0,70
|71,28
|1,61
|Yeni Gimat GMYO
|2.098.252.800,00
|13,88
|7,01
|81,19
|13,01
|Yeşil GMYO
|150.474.051,85
|0,68
|0,23
|137,04
|0,64
|Yeşil Yapı
|153.587.157,90
|0,71
|0,23
|153,85
|0,66
|Yeşil Yatırım Holding
|75.802.500,00
|16,66
|6,80
|16,61
|11,23
|Yükselen Çelik
|265.490.300,00
|7,39
|5,23
|0,00
|6,13
|Yünsa
|294.224.400,00
|11,98
|3,35
|141,68
|10,09
|Zorlu Enerji
|3.260.000.000,00
|1,86
|1,04
|32,52
|1,63
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA