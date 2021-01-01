Yıllık yatırımcı rehberi (8)

Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle: AdPiyasa Değeri2020 En Yüksek2020 En Düşük2020 Fark (%)2020 KapanışAcıpayam Selüloz183.555.