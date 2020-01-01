Yıllık yatırımcı rehberi (8)
Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
Ad Piyasa Değeri 2019 En Yüksek 2019 En Düşük 2019 Fark (%) 2019 Kapanış
A.
01.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:58
Borsa İstanbul'da geçen yıl işlem gören hisse senetlerinin, TL bazında en düşük, en yüksek ve kapanış fiyatları ile piyasa değerleri ve yıllık değişim oranları şöyle:
|Ad
|Piyasa Değeri
|2019 En Yüksek
|2019 En Düşük
|2019 Fark (%)
|2019 Kapanış
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|167.400.000,00
|2,66
|1,42
|-4,62
|1,86
|Acıpayam Selüloz
|68.297.229,00
|6,89
|2,80
|99,39
|6,37
|Adana Çimento (A)
|856.216.975,49
|9,98
|4,27
|104,15
|9,71
|Adana Çimento (B)
|589.420.736,08
|7,47
|3,15
|121,05
|7,13
|Adana Çimento (C)
|368.697.963,99
|2,60
|0,84
|81,14
|2,23
|Adel Kalemcilik
|370.912.500,00
|17,51
|8,27
|52,82
|15,70
|Adese Alışveriş Ticaret
|241.920.000,00
|3,26
|0,84
|-17,95
|1,92
|Afyon Çimento
|628.000.000,00
|7,89
|3,38
|36,82
|6,28
|Ak Enerji
|794.788.760,00
|1,14
|0,44
|73,02
|1,09
|Akbank
|42.172.000.000,00
|8,37
|5,44
|37,81
|8,11
|Akçansa
|1.922.128.565,23
|10,98
|5,27
|53,47
|10,04
|Akdenız Güvenlık Hız.
|87.280.150,00
|2,75
|1,23
|4,98
|2,11
|Akfen GMYO
|745.200.000,00
|4,59
|1,38
|145,45
|4,05
|Akın Tekstil
|347.508.000,00
|14,60
|7,64
|52,12
|13,79
|Akiş GMYO
|1.737.571.074,00
|4,13
|1,79
|77,27
|4,04
|Akmerkez GMYO
|882.411.520,00
|24,70
|13,68
|64,06
|23,68
|Aksa
|2.534.500.000,00
|13,85
|6,47
|106,49
|13,70
|Aksa Enerji
|2.330.042.648,40
|4,09
|2,10
|41,79
|3,80
|Aksigorta
|1.863.540.000,00
|6,30
|3,00
|93,99
|6,09
|Aksu Enerji
|245.355.000,00
|14,90
|6,94
|92,62
|14,87
|Alarko Carrıer
|648.000.000,00
|63,25
|30,02
|52,44
|60,00
|Alarko GMYO
|977.742.889,20
|98,90
|37,04
|117,41
|91,80
|Alarko Holding
|2.588.250.000,00
|6,08
|1,78
|205,08
|5,95
|Albaraka Türk
|2.065.500.000,00
|1,99
|0,94
|39,38
|1,53
|Alcatel Lucent Teletaş
|465.957.294,88
|12,60
|4,71
|109,03
|12,04
|Alkim Kağıt
|292.950.000,00
|5,72
|3,15
|55,25
|5,58
|Alkim Kimya
|947.462.000,00
|38,50
|19,52
|77,90
|38,32
|Altınyunus Çeşme
|249.750.000,00
|10,60
|2,51
|222,12
|9,99
|Anadolu Cam
|3.270.000.000,87
|4,44
|2,34
|70,00
|4,36
|Anadolu Efes
|13.665.789.470,04
|26,00
|16,59
|14,98
|23,08
|Anadolu Grubu Holding
|4.283.772.170,92
|17,96
|8,81
|73,57
|17,59
|Anadolu Hayat Emek.
|2.941.200.000,00
|7,37
|4,70
|20,11
|6,84
|Anadolu Isuzu
|1.022.280.000,00
|15,30
|5,87
|96,93
|12,17
|Anadolu Sigorta
|2.200.000.000,00
|4,84
|3,78
|12,08
|4,40
|Anel Elektrik
|353.100.000,00
|3,29
|1,50
|98,15
|3,21
|Arçelik
|14.082.175.792,20
|21,24
|14,49
|31,98
|20,84
|Arena Bilgisayar
|240.960.000,00
|7,96
|2,96
|70,75
|7,53
|Armada Bilgisayar
|393.360.000,00
|16,79
|7,60
|76,43
|16,39
|Arsan Tekstil
|303.190.200,00
|3,75
|1,56
|120,99
|3,58
|Aselsan
|23.871.600.000,00
|26,37
|16,33
|-12,34
|20,94
|Aslan Çimento
|2.917.080.000,00
|49,70
|21,90
|41,90
|39,96
|Ata GMYO
|107.587.500,00
|5,30
|3,71
|12,97
|4,53
|Atakule GMYO
|443.520.000,00
|2,13
|0,88
|45,91
|1,92
|AvivaSA Emeklilik Hayat
|2.509.200.000,00
|14,98
|7,10
|91,86
|13,94
|Avrasya GMYO
|108.720.000,00
|1,69
|0,81
|71,59
|1,51
|Avrasya Petrol ve Tur.
|81.900.000,00
|2,30
|1,05
|68,52
|1,82
|Avrupa Yatırım Holding
|46.200.000,00
|3,19
|1,48
|-36,63
|1,54
|Ayen Enerji
|962.925.000,00
|3,77
|1,57
|92,71
|3,47
|Aygaz
|3.852.000.000,00
|13,40
|8,21
|29,12
|12,84
|Bagfaş
|756.900.000,00
|17,06
|4,62
|248,96
|16,82
|Bak Ambalaj
|264.600.000,00
|7,75
|3,68
|56,11
|7,35
|Bantaş Ambalaj
|162.540.000,00
|2,76
|1,21
|100,80
|2,52
|Banvit
|1.857.437.862,03
|19,70
|9,46
|72,10
|18,57
|Batı Çimento
|595.800.000,00
|3,72
|1,42
|37,34
|3,31
|Batısöke Çimento
|524.000.000,00
|1,42
|0,79
|20,18
|1,31
|Bera Holding
|1.315.160.000,00
|4,44
|1,53
|86,89
|3,85
|Berkosan Yalıtım
|42.744.000,00
|2,87
|1,41
|51,38
|2,74
|Beşiktaş Futbol Yat.
|588.000.000,00
|3,49
|1,31
|51,23
|2,45
|Beyaz Filo
|315.012.500,00
|5,00
|2,59
|15,75
|3,16
|Bilici Yatırım
|196.650.000,00
|4,37
|1,23
|245,57
|4,37
|Bim Mağazalar
|28.331.952.000,00
|49,49
|34,22
|11,37
|46,66
|Birlik Mensucat
|18.738.433,08
|1,24
|0,60
|-2,56
|1,14
|Bizim Mağazaları
|670.200.000,00
|11,60
|5,86
|67,08
|11,17
|Bolu Çimento
|673.206.051,00
|5,17
|2,10
|52,21
|4,70
|Borusan Mannesmann
|1.623.037.500,00
|11,83
|6,78
|63,35
|11,45
|Borusan Yat. Paz.
|1.739.531.250,00
|69,55
|31,20
|70,72
|61,85
|Bosch Fren Sistemleri
|724.750.000,00
|320,00
|143,50
|89,76
|289,90
|Bossa
|499.720.000,00
|9,79
|3,26
|91,72
|8,06
|Brisa
|2.901.661.481,25
|9,80
|5,16
|50,24
|9,51
|Burçelik
|48.943.440,00
|6,44
|2,61
|81,00
|5,81
|Burçelik Vana
|71.345.895,12
|10,02
|1,35
|556,08
|9,71
|Bursa Çimento
|659.232.483,84
|6,42
|3,52
|41,59
|6,23
|Carrefoursa
|3.297.000.000,00
|4,88
|2,50
|35,34
|4,71
|Ceo Event Medya
|154.912.000,00
|11,65
|5,00
|0,00
|8,24
|Coca Cola İçecek
|9.844.149.263,40
|40,30
|23,67
|30,90
|38,70
|Credıtwest Faktorıng
|230.400.000,00
|2,97
|0,93
|176,92
|2,88
|Çelebi
|2.481.030.000,00
|120,00
|52,55
|74,99
|102,10
|Çelik Halat
|107.250.000,00
|7,02
|3,66
|20,31
|6,50
|Çemaş Döküm
|360.240.000,00
|1,71
|0,68
|100,00
|1,52
|Çemtaş
|836.078.630,40
|8,45
|4,61
|38,84
|8,28
|Çimbeton
|73.030.200,00
|46,20
|24,04
|44,27
|41,26
|Çimentaş
|1.306.686.948,00
|22,62
|10,17
|18,11
|15,00
|Çimsa
|1.226.566.733,36
|9,86
|5,57
|20,26
|9,08
|Çuhadaroğlu Metal
|227.287.500,00
|3,46
|1,69
|79,21
|3,19
|Dagi Giyim
|108.250.000,00
|2,66
|1,19
|101,61
|2,50
|Dagi Yatırım Holding
|24.408.000,00
|2,40
|0,99
|123,76
|2,26
|Datagate Bilgisayar
|234.300.000,00
|9,18
|3,93
|82,48
|7,81
|Demısaş Döküm
|182.700.000,00
|3,68
|2,14
|51,46
|3,48
|Denge Holding
|68.500.000,00
|5,79
|1,05
|18,10
|1,37
|Deniz GMYO
|252.500.000,00
|5,29
|2,80
|66,12
|5,05
|Denizli Cam
|125.100.000,00
|9,38
|3,64
|60,14
|8,34
|Derimod
|192.780.000,00
|7,60
|2,49
|154,15
|7,14
|Derlüks Deri
|102.000.000,00
|5,72
|1,82
|0,00
|4,08
|Desa Deri
|223.467.743,16
|4,99
|1,65
|162,43
|4,54
|Despec Bilgisayar
|97.520.000,00
|4,42
|2,27
|55,23
|4,24
|Deva Holding
|1.798.173.397,14
|9,22
|3,09
|173,25
|8,99
|Ditaş Doğan
|95.600.000,00
|10,25
|4,56
|86,76
|9,56
|DO-CO
|5.495.616.000,00
|585,00
|422,36
|19,01
|564,00
|Doğan Burda
|118.724.192,25
|6,29
|2,51
|101,66
|6,07
|Doğan Holding
|4.815.166.449,92
|2,07
|0,86
|97,57
|1,84
|Doğtaş Kelebek Mobilya
|443.965.115,55
|1,83
|0,90
|35,25
|1,65
|Doğusan
|62.400.000,00
|3,37
|0,98
|-3,91
|2,08
|Doğuş GMYO
|1.503.995.270,58
|5,39
|2,03
|114,69
|4,53
|Doğuş Otomotiv
|2.094.400.000,00
|11,38
|3,49
|134,09
|9,52
|Döktaş Dökümcülük
|3.606.276.960,00
|56,00
|7,23
|561,96
|53,95
|Duran Doğan Basım
|232.724.056,50
|15,20
|3,61
|175,29
|14,04
|Dyo Boya
|490.000.000,00
|5,02
|2,69
|68,97
|4,90
|Eczacıbaşı İlaç
|2.542.314.600,00
|3,85
|2,14
|52,96
|3,71
|Eczacıbaşı Yatırım
|1.061.550.000,00
|10,52
|5,73
|57,91
|10,11
|Edip Gayrimenkul
|90.350.000,00
|1,51
|0,55
|80,52
|1,39
|Ege Endüstri
|1.828.575.000,00
|582,60
|293,05
|86,57
|580,50
|Ege Gübre
|498.000.000,00
|52,45
|20,11
|140,73
|49,80
|Ege Profil
|969.340.102,03
|13,73
|7,81
|42,54
|11,97
|Ege Seramik
|278.250.000,00
|4,22
|2,48
|25,29
|3,71
|Emek Elektrik
|38.637.000,00
|1,81
|0,68
|62,24
|1,59
|Emlak Konut GMYO
|5.548.000.000,00
|1,72
|1,05
|0,23
|1,46
|Enerjisa Enerji
|8.728.099.667,02
|8,02
|4,49
|56,95
|7,39
|Enka İnşaat
|32.100.000.000,00
|6,50
|4,21
|48,00
|6,42
|Erbosan
|499.600.000,00
|26,38
|13,18
|64,29
|24,98
|Ereğli Demir Çelik
|31.640.000.000,00
|9,14
|5,87
|48,15
|9,04
|Ersu Gıda
|74.520.000,00
|2,24
|0,78
|125,00
|2,07
|Escort Teknoloji
|69.489.019,00
|1,48
|0,59
|82,89
|1,39
|Euro Yatırım Holding
|90.000.000,00
|2,49
|0,49
|172,73
|1,50
|Fenerbahçe Futbol
|1.432.240.600,00
|17,42
|5,98
|109,10
|14,47
|Flap Kongre Toplantı Hiz.
|142.812.500,00
|5,48
|2,47
|71,80
|4,57
|F-M İzmit Piston
|712.126.285,20
|57,35
|14,35
|224,50
|49,88
|Fonet Bilgi Teknolojileri
|307.600.000,00
|8,99
|1,35
|399,68
|7,69
|Ford Otosan
|24.861.973.500,00
|71,55
|41,45
|51,87
|70,85
|Formet Çelik Kapı
|228.000.000,00
|6,17
|1,00
|197,94
|3,00
|Galatasaray Sportif
|1.096.200.000,00
|2,49
|1,15
|63,71
|2,03
|Garanti Bankası
|46.788.000.000,00
|11,38
|7,03
|39,95
|11,14
|Garanti Faktoring
|307.665.000,00
|4,28
|1,83
|95,45
|3,87
|Gedik Y. Men. Değ.
|377.395.200,00
|6,52
|2,93
|83,41
|5,60
|Gedik Yatırım Holding
|230.700.000,00
|8,46
|2,20
|227,23
|7,69
|Gediz Ambalaj
|78.848.640,00
|6,96
|3,80
|67,15
|6,76
|Gentaş
|317.550.000,00
|2,25
|1,06
|59,55
|2,19
|Gersan Elektrik
|255.200.000,00
|3,46
|1,70
|30,72
|3,19
|Global Men. Değ.
|75.200.000,00
|2,17
|0,40
|300,00
|1,88
|Global Yat. Holding
|1.587.076.556,36
|5,18
|2,56
|62,88
|4,87
|Good-Year
|1.093.500.000,00
|4,25
|2,37
|22,05
|4,05
|Göltaş Çimento
|320.220.000,00
|18,28
|9,30
|45,29
|17,79
|Gözde Girişim
|1.978.900.000,00
|5,20
|2,43
|92,51
|5,14
|GSD Denizcilik
|133.582.990,44
|2,66
|1,12
|122,61
|2,56
|GSD Holding
|670.500.000,00
|1,57
|0,76
|86,25
|1,49
|Gübre Fabrik.
|3.019.360.000,00
|9,66
|2,27
|205,41
|9,04
|Güler Yat. Holding
|60.900.000,00
|2,57
|0,98
|89,72
|2,03
|Güneş Sigorta
|1.177.200.000,00
|2,86
|0,88
|55,47
|2,18
|Halk GMYO
|1.132.160.000,00
|1,25
|0,61
|89,64
|1,22
|Hatay Tekstil
|144.270.000,00
|7,65
|3,18
|99,23
|6,87
|Hedef Girişim
|167.040.000,00
|2,71
|1,05
|125,00
|2,61
|Hektaş
|1.825.120.223,12
|8,07
|3,20
|137,10
|8,02
|HUB Girişim
|277.600.000,00
|15,91
|1,84
|638,30
|13,88
|Hürriyet Gzt.
|674.880.000,00
|1,71
|0,63
|22,58
|1,14
|ICBC Turkey Bank
|4.532.200.000,00
|6,80
|2,60
|6,90
|5,27
|Info Yatırım
|164.359.192,50
|8,90
|0,99
|764,08
|8,90
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|337.029.354,60
|0,87
|0,26
|-26,19
|0,62
|İdealist Danışmanlık
|31.540.000,00
|16,92
|3,01
|-43,19
|3,32
|İdealist GMYO
|30.600.000,00
|5,00
|1,44
|87,73
|3,06
|İhlas Ev Aletleri
|1.097.065.000,00
|3,13
|0,30
|858,29
|3,13
|İhlas Gayrimenkul
|798.646.664,40
|1,26
|0,66
|27,72
|1,20
|İhlas Gazetecilik
|817.200.000,00
|6,81
|0,55
|1.016,39
|6,81
|İhlas Holding
|719.264.000,00
|0,95
|0,30
|184,38
|0,91
|İhlas Yayın Holding
|204.000.000,00
|1,12
|0,30
|209,09
|1,02
|İndeks Bilgisayar
|543.200.000,00
|10,60
|5,10
|74,19
|9,70
|İntema
|180.014.400,00
|11,80
|5,80
|54,42
|9,26
|İpek Doğal Enerji
|2.005.544.534,01
|9,52
|4,19
|43,76
|7,72
|İskenderun Demir Çelik
|23.229.000.000,00
|8,05
|4,51
|70,84
|8,01
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Sürecek)
Kaynak: AA