Yıllık yatırımcı rehberi (7)

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2020 yılında kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz...