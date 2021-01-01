Yıllık yatırımcı rehberi (7)
01.01.2021 11:21 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:25
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2020 yılında kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatYıllık Getiri (%)Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde SıralıEmeklilik Fonları (BES) - Borçlanma AraçlarıAllianz...
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2020 yılında kaybettiren fon bulunmazken, en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Yıllık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Allianz Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,093158
|37,57
|Anadolu Hayat Em. İki. K.D.B.A. EYF
|0,096832
|37,06
|Garanti Em. Hay. D.B.A. Gr. EYF
|0,100089
|36,95
|Axa Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,041124
|36,86
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. K.D.B.A. EYF
|0,055065
|36,20
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,021399
|26,72
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,01791
|22,39
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,121028
|65,02
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,05427
|64,98
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,078157
|52,72
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,052363
|52,71
|Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF
|0,093541
|42,72
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,030642
|93,45
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,128501
|52,66
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,101679
|50,13
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,182217
|48,43
|Fiba Em. ve Hay. Den. Değ. EYF
|0,101989
|45,73
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,04506
|109,76
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,064031
|107,55
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026876
|88,95
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038703
|88,78
|Katılım Em. ve Hay. Den. Katılım Değ. EYF
|0,029278
|43,32
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048247
|54,69
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028944
|54,14
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046478
|54,01
|ZEM Altın Katılım EYF
|0,047624
|53,97
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,051349
|53,87
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Para Piyasası EYF
|0,066952
|10,31
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,025587
|10,24
|VEM Para Piyasası EYF
|0,067571
|10,19
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,071123
|10,18
|ZEM Para Piyasası EYF
|0,027339
|10,12
|Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Son Getiri %
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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