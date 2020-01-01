Yıllık yatırımcı rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2019 yılında en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%)
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
Garanti Em. Hay.
01.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:00
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2019 yılında en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Yıllık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Garanti Em. Hay. Uzun Vad. K.B.A. EYF
|0,039655
|34,73
|BNP Paribas Cardif Em. B.A. Gr. EYF
|0,031672
|29,07
|Garanti Em. Hay. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,048225
|29,04
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. EYF
|0,047818
|28,71
|Allianz Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,045393
|28,62
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,016887
|29,33
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,014634
|26,27
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,079121
|49,20
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,073342
|48,25
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,034289
|47,51
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,079753
|43,93
|Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF
|0,061793
|43,02
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Değ. Gr. EYF
|0,024637
|47,24
|Fiba Em. ve Hay. Osmanlı Port. Değ. EYF
|0,017761
|42,81
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,084175
|42,08
|Allianz Yaşam ve Em. Karma EYF
|0,122761
|41,07
|Allianz Hayat Em. Karma EYF
|0,067726
|41,06
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,021482
|61,14
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,030851
|60,52
|Vakıf Em. ve Hay. Kat. His. Sen. EYF
|0,014224
|54,01
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,020502
|48,47
|Axa Hayat ve Em. Katılım Değ. EYF
|0,022268
|41,79
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,032494
|33,79
|Bereket Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,031226
|33,56
|Halk Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,019099
|33,21
|Axa Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,028432
|33,05
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,033371
|32,97
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Allianz Yaşam ve Em. Para Piyasası EYF
|0,065955
|21,97
|Allianz Hayat Em. Para Piyasası EYF
|0,064444
|21,93
|AvivaSA Em. ve Hay. Bir. Para Piyasası EYF
|0,064554
|21,84
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,024827
|21,83
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,061323
|21,76
|Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Yıllık Getiri %
|-
(Sürecek)
Kaynak: AA