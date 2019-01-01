Yıllık Yatırımcı Rehberi (7)
Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2018 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Haftalık Getiri %
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında kategorilere göre 2018 yılında en fazla kazandıran ve kaybettiren fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|Ziraat Hayat ve Em. K.D.B.A. EYF
|0,033644
|35,29
|MetLife Em. ve Hay. K.D.B.A. EYF
|0,032858
|31,85
|AvivaSA Em. ve Hay. İki. Değ. EYF
|0,036585
|31,02
|Anadolu Hayat Em. Borç. Araç. Gr. EYF
|0,054447
|30,51
|Allianz Hayat Em. K.D.B.A. Gr. EYF
|0,055048
|30,13
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Fiba Em. ve Hay. Kare Port. Fon Sepeti EYF
|0,011589
|12
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Anadolu Hayat Em. B.R.I.C. Ülkeler Yab. Değ. EYF
|0,031002
|24,79
|AvivaSA Em. ve Hay. Bric Ülkeleri Yab. Değ. EYF
|0,02686
|22,93
|Anadolu Hayat Em. İş Bankası İştirak Endeksi EYF
|0,040871
|0,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|Vakıf Em. ve Hay. Bir. Değ. EYF
|0,02887
|25,3
|Allianz Yaşam ve Em. Karma Gr. EYF
|0,059243
|22,39
|Fiba Em. ve Hay. Qinvest Port.Değ. EYF
|0,013683
|21,5
|Fiba Em. ve Hay. İstanbul Port. Değ. EYF
|0,013446
|20,13
|BNP Paribas Cardif Em. İki. Değ. EYF
|0,015698
|19,61
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF
|0,01809
|35,62
|Bereket Em. ve Hay. Muh. Katılım Değ. EYF
|0,017985
|15,13
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Değ. Gr. EYF
|0,016522
|14,8
|Katılım Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,014925
|14,04
|AvivaSA Em. ve Hay. Katılım Stand. EYF
|0,011888
|13,65
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|Garanti Em. Hay. Altın EYF
|0,025097
|35,58
|Fiba Em. ve Hay. Altın EYF
|0,024287
|35,55
|Katılım Em. ve Hay. Altın Katılım EYF
|0,023895
|35,54
|Ziraat Hayat ve Em. Altın Katılım EYF
|0,023278
|35,35
|Anadolu Hayat Em. Altın Katılım EYF
|0,022672
|35,35
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası Gr. EYF
|0,036461
|18,99
|Ziraat Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,020379
|18,95
|BNP Paribas Cardif Em. Bir. Para Piyasası EYF
|0,053146
|18,87
|Vakıf Em. ve Hay. Para Piyasası EYF
|0,050364
|18,84
|Axa Hayat ve Em. Para Piyasası EYF
|0,019096
|18,75
|Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri % Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Haftalık Getiri %
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|Allianz Yaşam ve Em. 2035 Hedef Fon Sepeti EYF
|0,013057
|-1,46
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|Allianz Yaşam ve Em. Koç İştirak Endeksi EYF
|0,023245
|-22,19
|Garanti Em. Hay. Sürd. His. Sen. EYF
|0,016821
|-18,55
|AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,055411
|-18,41
|Halk Hayat ve Em. His. Sen. EYF
|0,016431
|-18,32
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,049472
|-17,51
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|NN Hay. Em. Agr. Değ. EYF
|0,009941
|-6,99
|NN Hay. Em. Karma EYF
|0,087623
|-5,14
|Allianz Yaşam ve Em. Ata Fin. Din. Değ. Gr. EYF
|0,012891
|-4,95
|NN Hay. Em. Din. Değ. EYF
|0,029562
|-4,06
|Anadolu Hayat Em. Agr. Değ. EYF
|0,016504
|-3,67
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|Halk Hayat ve Em. Katılım His. Sen. EYF
|0,013809
|-14,16
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,013331
|-13,69
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,01922
|-13,52
Analiz içerikleri fonbul.com dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA