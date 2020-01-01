Yıllık yatırımcı rehberi (6)
Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran fonlar şöyle:
Fon Adı Son Fiyat Yıllık Getiri (%)
Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç.
01.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:58
Yatırım fonları arasında kategorilere göre geçen yıl en fazla kazandıran fonlar şöyle:
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Yıllık Getiri (%)
|Kategorilere Göre Yıllık Kazandıran (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|Tacirler Portföy Özel Sek. Borç. Araç. Fonu
|2,015482
|41,97
|Deniz Port. Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu
|0,029512
|32,35
|HSBC Portföy Uzun Vad. Borç. Araç. Fonu
|0,555003
|31,73
|İş Portföy PY Euro. Borç. Araç.(Döviz) Özel Fonu
|0,044368
|30,23
|Yapı Kredi Port. PY Borç. Araç. (Döviz) Özel Fonu
|6,948475
|29,85
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,016585
|44,13
|TEB Portföy Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|2,644511
|39,98
|Azimut PYŞ Yab. BYF Fon Sepeti Fonu
|0,027189
|32,88
|Yapı Kredi Port. Bir. Fon Sepeti Fonu
|1,675003
|29,55
|Yapı Kredi Port. İki. Fon Sep. Fonu
|1,442007
|28,81
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,064376
|79,76
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,031173
|76,26
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059334
|75,90
|Actus Portföy His. Sen. Fonu
|2,000192
|74,92
|Qinvest Portföy His. Senedi Fonu (HSYF)
|0,077539
|73,20
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|2,030916
|128,51
|Gedik Portföy Karma Fon
|0,999537
|42,87
|Oyak Portföy Bir. Değ. Fon
|0,035248
|39,89
|Azimut PYŞ Çoklu Varlık Değ. Fon
|0,140919
|37,21
|HSBC Portföy Değ. Fon
|101,699305
|36,72
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,352186
|57,61
|Ziraat Portföy Katılım End. His. Sen. Fonu (HSYF)
|1,699989
|49,11
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|1,296624
|42,10
|TEB Portföy Kira Sert. (Döviz) Katılım Fonu
|2,485684
|38,72
|Ziraat Portföy Altın Katılım Fonu
|0,039413
|31,77
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|QNB Finans Portföy Altın BYF
|25,929516
|32,47
|TEB Portföy Altın Fonu
|0,070157
|32,23
|Garanti Portföy Altın Fonu
|0,081321
|31,89
|İş Portföy Altın Fonu
|0,032165
|31,76
|Yapı Kredi Port. Altın Fonu
|0,041387
|31,19
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|Fiba Portföy Para Piyasası Fonu
|0,055741
|21,01
|Ziraat Port. Vakıfbank Para Piyasası Fonu
|0,636093
|20,91
|Ziraat Portföy Para Piyasası Fonu
|0,021451
|20,88
|Ak Portföy İki. Para Piyasası Fonu
|5,771170
|20,79
|TEB Portföy ING Bank Para Piyasası Fonu
|94,140276
|20,77
|Kategorileri Göre Yıllık Kaybettiren (İlk 5) Getiri Yüzde Sıralı
|Fon Adı
|Son Fiyat
|Yıllık Getiri %
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Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)
Kaynak: AA