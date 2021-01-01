Yıllık yatırımcı rehberi (4)
01.01.2021 11:01 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:05
Tacirler Portföy Değişken Fon, yüzde 115,78 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.
Tacirler Portföy Değişken Fon, yüzde 115,78 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.
Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 109,76 yükselişle 2020'nin en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.
Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2020'nin en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:
|Ad
|Fon Fiyatı
|Yıllık Getiri (%)
|Yatırım Fonu Yıllık Kazandıranlar
|Tacirler Portföy Değ. Fon
|4,382248
|115,78
|Tacirler Portföy His. Sen. Fonu (HSYF)
|6,638532
|109,74
|Albaraka Portföy Katılım His. Sen. Fonu
|2,602734
|100,73
|İş Portföy BIST Tkn. Ağır. Sın. End. His. Sen. Fonu
|0,128596
|99,76
|Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu
|0,081983
|92,95
|Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,059736
|91,63
|Gedik Portföy İki. His. Sen. Fonu (HSYF)
|0,112163
|89,04
|Mükafat Portföy Katılım His. Sen. Fonu (HSYF)
|2,536598
|87,59
|İş Portföy Elektrikli Araç. Karma Fon
|2,217978
|82,61
|QNB Finans Portföy Gümüş BYF
|40,602016
|81,15
|Emeklilik Fonu Yıllık Kazandıranlar
|Katılım Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,04506
|109,76
|Bereket Em. ve Hay. Katılım His. Sen. EYF
|0,064031
|107,55
|Fiba Em. ve Hay. Tacirler Por. Değ. EYF
|0,030642
|93,45
|VEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,026876
|88,95
|HEM Katılım Hisse Senedi EYF
|0,038703
|88,78
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. EYF
|0,121028
|65,02
|Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF
|0,05427
|64,98
|AvivaSA Em. ve Hay. Altın EYF
|0,048247
|54,69
|NN Hay. Em. Altın EYF
|0,028944
|54,14
|BNP Paribas Cardif Em. Altın EYF
|0,046478
|54,01
(Sürecek)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
Haber Yorumları
500