Yıllık yatırımcı rehberi (4)

Tacirler Portföy Değişken Fon, yüzde 115,78 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

Tacirler Portföy Değişken Fon, yüzde 115,78 getiriyle geçen yıl en fazla kazandıran yatırım fonu oldu.

Katılım Emeklilik ve Hayat Katılım Hisse Senedi EYF ise yüzde 109,76 yükselişle 2020'nin en fazla kazandıran emeklilik yatırım fonu olarak belirlendi.

Yatırım ve emeklilik fonları içinde 2020'nin en fazla kazandıran 10 fonu şöyle: