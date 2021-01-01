Yıllık yatırımcı rehberi (3)

Yatırım fonları geçen yıl ortalama yüzde 18,33, BES fonları ise yüzde 25,33 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 53,36 ile kıymetli madenler fonları olurken, BES fonlarında da yüzde 53,67 yükselen kıymetli madenler fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle: