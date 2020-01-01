Yıllık yatırımcı rehberi (3)
Yatırım fonlarında geçen yıl ortalama yüzde 22,59 yükseliş yaşanırken, BES fonları ise yüzde 28,76 değer kazandı.
Yatırım fonlarında geçen yıl ortalama yüzde 22,59 yükseliş yaşanırken, BES fonları ise yüzde 28,76 değer kazandı.
Yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 46,38 ile hisse senedi fonları oldu. BES fonlarından ise yüzde 38,93 yükselen hisse senedi fonları en fazla değer kazanan olarak belirlendi.
Temel kategoriler bazında yatırım ve BES fonlarından hiçbiri geçen yıl gerilemedi.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Yıllık Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
|Yatırım Fonları
|22,59
|277
|277
|0
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|21,07
|74
|74
|0
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|26,77
|16
|16
|0
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|46,38
|57
|57
|0
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|24,44
|68
|68
|0
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|20,18
|29
|29
|0
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|31,68
|11
|11
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|20,52
|22
|22
|0
|YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ
|Emeklilik Fonları (BES)
|28,76
|264
|264
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|24,88
|57
|57
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|28,94
|2
|2
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|38,93
|28
|28
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|30,04
|117
|117
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|27,91
|29
|29
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|32,63
|15
|15
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|21,66
|16
|16
|0
Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.
(Sürecek)