Yıllık Yatırımcı Rehberi (3)
Yatırım fonlarında geçen yıl ortalama olarak yüzde 16,14 yükseliş yaşanırken, bu dönemde BES fonları yüzde 11,06 değer kazandı.
Yatırım fonlarında geçen yıl ortalama olarak yüzde 16,14 yükseliş yaşanırken, bu dönemde BES fonları yüzde 11,06 değer kazandı.
BES fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 35,04 ile Kıymetli Madenler BES fonları olurken, yatırım fonları arasında geçen yıl en fazla yükselen yüzde 34,3 ile "Kıymetli Madenler" fonları oldu.
Geçen "Hisse Senedi" yatırım fonları yüzde 4,79 değer kaybetti.
BES emeklilik fonlarından ise "Hisse Senedi" BES fonları yüzde 12,46 ve "Fon Sepeti" fonları 0,85 düşüş yaşadı.
Yatırım ve BES fonlarının ortalama yıllık getirileri ile toplam kazandıran ve kaybettiren fon sayıları şöyle:
|Fon Kategori Adı
|Yıllık Kategori Endeks Getiri (%)
|Fon Kategori Adet
|Fon Kategori Endeks Kazandıran Fon Adet
|Fon Kategori Endeks Kaybettiren Fon Adet
|YILLIK YATIRIM FONLARI İSTATİSTİKLERİ
|Yatırım Fonları
|16,14
|320
|194
|122
|Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları
|17,47
|84
|64
|17
|Yatırım Fonları - Fon Sepeti Fonları
|16,56
|16
|13
|3
|Yatırım Fonları - Hisse Senedi Fonları
|-4,79
|67
|8
|59
|Yatırım Fonları - Karma ve Değişken Fon
|13,41
|77
|44
|32
|Yatırım Fonları - Katılım Fonları
|19,93
|39
|28
|11
|Yatırım Fonları - Kıymetli Madenler Fonları
|34,3
|14
|14
|0
|Yatırım Fonları - Para Piyasası Fonları
|18,33
|23
|23
|0
|YILLIK BES İSTATİSTİKLERİ
|Emeklilik Fonları (BES)
|11,06
|265
|162
|102
|Emeklilik Fonları (BES) - Borçlanma Araçları
|14,76
|56
|38
|17
|Emeklilik Fonları (BES) - Fon Sepeti Fonları
|-0,85
|2
|0
|2
|Emeklilik Fonları (BES) - Hisse Senedi
|-12,46
|28
|2
|26
|Emeklilik Fonları (BES) - Karma & Esnek Fonlar
|6,75
|116
|73
|43
|Emeklilik Fonları (BES) - Katılım Fonları
|10,39
|28
|14
|14
|Emeklilik Fonları (BES) - Kıymetli Madenler
|35,04
|14
|14
|0
|Emeklilik Fonları (BES) - Para Piyasası
|18,32
|21
|21
|0
(Sürecek)
Kaynak: AA