Yıllık yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2019 ve 2020 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle: (TL)Yatırım Aracı Adı2019 Sonu Fiyatı2020 Sonu FiyatıYıllık Değişim Oranı (%)Külçe Altın291,20454,0055,91Cumhuriyet1.