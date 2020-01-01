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Yıllık yatırımcı rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2018 ve 2019 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:
(TL)

Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı 2019 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%)
Külçe Altın...

01.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:58
Yıllık yatırımcı rehberi (2)

'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2018 ve 2019 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:

(TL)
Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı 2019 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%)
Külçe Altın 218,30 291,20 33,39
Cumhuriyet 1.458,00 1.939,00 32,99
ABD Doları 5,2920 5,9500 12,43
Avro 6,0550 6,6820 10,36
İngiliz Sterlini 6,7810 7,8750 16,13
İsviçre Frangı 5,3850 6,1820 14,80
(Sürecek)

Kaynak: AA
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