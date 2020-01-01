Yıllık yatırımcı rehberi (2)
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2018 ve 2019 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:
(TL)
Yatırım Aracı Adı 2018 Sonu Fiyatı 2019 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%)
Külçe Altın...
01.01.2020 10:58 | Son Güncelleme: 01.01.2020 10:58
Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2018 ve 2019 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:
|(TL)
|Yatırım Aracı Adı
|2018 Sonu Fiyatı
|2019 Sonu Fiyatı
|Yıllık Değişim Oranı (%)
|Külçe Altın
|218,30
|291,20
|33,39
|Cumhuriyet
|1.458,00
|1.939,00
|32,99
|ABD Doları
|5,2920
|5,9500
|12,43
|Avro
|6,0550
|6,6820
|10,36
|İngiliz Sterlini
|6,7810
|7,8750
|16,13
|İsviçre Frangı
|5,3850
|6,1820
|14,80
Kaynak: AA