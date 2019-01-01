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Yıllık Yatırımcı Rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2017 ve 2018 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:
(TL)

Yatırım Aracı Adı 2017 Sonu Fiyatı 2018 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%)
Külçe Altın...

Yıllık Yatırımcı Rehberi (2)

Kapalıçarşı'da işlem gören altın türleri ile serbest piyasada alınıp satılan bazı yabancı para birimlerinin, TL bazında 2017 ve 2018 sonu fiyatları ile yıllık değişim oranları şöyle:


(TL)
Yatırım Aracı Adı 2017 Sonu Fiyatı 2018 Sonu Fiyatı Yıllık Değişim Oranı (%)
Külçe Altın 158,8 218,3 37,47
Cumhuriyet 1.062,00 1.458,00 37,29
ABD Doları 3,794 5,292 39,48
Avro 4,549 6,055 33,11
İngiliz Sterlini 5,135 6,781 32,05
İsviçre Frangı 3,888 5,385 38,50

(Sürecek)

Kaynak: AA
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