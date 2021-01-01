Yıllık yatırımcı rehberi (10)
01.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:27
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre Fabrik.
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Gübre Fabrik.
|86,05
|9,04
|851,88
|Kartonsan
|95,55
|14,61
|553,83
|İş Y. Men. Değ.
|17,66
|4,03
|338,57
|Türk Traktör
|182,7
|52,91
|245,3
|Ege Endüstri
|1770,1
|562,56
|214,65
|Türkiye Sigorta
|6,6
|2,18
|203,06
|Doğuş Otomotiv
|28,74
|9,52
|201,89
|Bursa Çimento
|12,04
|4
|200,75
|Halk GMYO
|3,21
|1,16
|175,63
|Deva Holding
|24,14
|8,93
|170,39
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|TAV Havalimanları
|21,3
|27,16
|-21,59
|Tüpraş
|108
|126,8
|-14,83
|Akbank
|6,93
|8,11
|-14,55
|Vakıflar Bankası
|4,71
|5,51
|-14,52
|Pegasus
|74,6
|86,4
|-13,66
|Türk Hava Yolları
|12,91
|14,46
|-10,72
|Mavi Giyim
|52,2
|57,9
|-9,84
|Tekfen Holding
|16,59
|18,09
|-8,29
|Garanti Bankası
|10,37
|11,14
|-6,91
|T. Halk Bankası
|5,56
|5,91
|-5,92
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Yıllık İşlem Hacmi
|Garanti Bankası
|357.643.375.312
|Türk Hava Yolları
|302.214.808.014
|Aselsan
|223.099.558.481
|Petkim
|201.341.454.050
|Kardemir (D)
|199.151.026.695
|Şişe Cam
|190.445.536.976
|Emlak Konut GMYO
|159.553.727.988
|Tüpraş
|126.752.055.866
|Akbank
|121.223.377.136
|Odaş Elektrik
|120.035.863.905
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
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Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt
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