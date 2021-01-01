Yıllık yatırımcı rehberi (10)
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Yıllık yatırımcı rehberi (10)

01.01.2021 11:23 | Son Güncelleme: 01.01.2021 11:27
Yıllık yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı: (BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)Gübre Fabrik.

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
Gübre Fabrik.86,059,04851,88
Kartonsan95,5514,61553,83
İş Y. Men. Değ.17,664,03338,57
Türk Traktör182,752,91245,3
Ege Endüstri1770,1562,56214,65
Türkiye Sigorta6,62,18203,06
Doğuş Otomotiv28,749,52201,89
Bursa Çimento12,044200,75
Halk GMYO3,211,16175,63
Deva Holding24,148,93170,39
(BIST 100) En çok düşenKapanış FiyatıÖnceki KapanışDeğişim (%)
TAV Havalimanları21,327,16-21,59
Tüpraş108126,8-14,83
Akbank6,938,11-14,55
Vakıflar Bankası4,715,51-14,52
Pegasus74,686,4-13,66
Türk Hava Yolları12,9114,46-10,72
Mavi Giyim52,257,9-9,84
Tekfen Holding16,5918,09-8,29
Garanti Bankası10,3711,14-6,91
T. Halk Bankası5,565,91-5,92
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Yıllık İşlem Hacmi

Garanti Bankası357.643.375.312

Türk Hava Yolları302.214.808.014

Aselsan223.099.558.481

Petkim201.341.454.050

Kardemir (D)199.151.026.695

Şişe Cam190.445.536.976

Emlak Konut GMYO159.553.727.988

Tüpraş126.752.055.866

Akbank121.223.377.136

Odaş Elektrik120.035.863.905

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

(Son)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Elif Ferhan Yeşilyurt

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