Yıllık yatırımcı rehberi (10)
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 12,35 1,66 643,98 ...
01.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:00
Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
|(BIST 100) En çok yükselen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Tukaş
|12,35
|1,66
|643,98
|Pegasus
|86,40
|22,92
|276,96
|Gübre Fabrik.
|9,04
|2,96
|205,41
|Alarko Holding
|5,95
|1,95
|205,08
|İhlas Holding
|0,91
|0,32
|184,38
|Deva Holding
|8,99
|3,29
|173,25
|Hektaş
|8,02
|3,38
|137,10
|Doğuş Otomotiv
|9,52
|4,07
|134,09
|Vestel
|12,62
|5,55
|127,39
|Alarko GMYO
|91,80
|42,22
|117,41
|(BIST 100) En çok düşen
|Kapanış Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Işıklar Enerji Yapı Hol.
|0,62
|0,84
|-26,19
|İş Fin.Kir.
|3,80
|4,63
|-17,93
|T. Halk Bankası
|5,91
|7,02
|-15,81
|Aselsan
|20,94
|23,89
|-12,34
|Türk Hava Yolları
|14,46
|16,11
|-10,24
|Soda Sanayii
|6,18
|6,77
|-8,65
|A.V.O.D Gıda ve Tarım
|1,86
|1,95
|-4,62
|Şişe Cam
|5,27
|5,48
|-3,87
|Petkim
|3,81
|3,94
|-3,24
|Tekfen Holding
|19,32
|19,63
|-1,58
|(BIST 100) En yüksek işlem hacmi
|Yıllık İşlem Hacmi
|Türk Hava Yolları
|279.898.557.325
|Garanti Bankası
|218.517.033.153
|Aselsan
|80.959.625.689
|Akbank
|80.342.362.799
|T. Halk Bankası
|76.312.318.408
|Kardemir (D)
|73.625.874.126
|Petkim
|66.849.843.556
|Vakıflar Bankası
|52.554.133.543
|İş Bankası (C)
|50.010.910.067
|Koza Madencilik
|47.608.793.523
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
(Son)
Kaynak: AA