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Yıllık yatırımcı rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 12,35 1,66 643,98 ...

01.01.2020 11:00 | Son Güncelleme: 01.01.2020 11:00
Yıllık yatırımcı rehberi (10)

bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en çok yükselen", "en çok düşen" ve "en yüksek işlem hacmi" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

(BIST 100) En çok yükselen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Tukaş 12,35 1,66 643,98
Pegasus 86,40 22,92 276,96
Gübre Fabrik. 9,04 2,96 205,41
Alarko Holding 5,95 1,95 205,08
İhlas Holding 0,91 0,32 184,38
Deva Holding 8,99 3,29 173,25
Hektaş 8,02 3,38 137,10
Doğuş Otomotiv 9,52 4,07 134,09
Vestel 12,62 5,55 127,39
Alarko GMYO 91,80 42,22 117,41
(BIST 100) En çok düşen Kapanış Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%)
Işıklar Enerji Yapı Hol. 0,62 0,84 -26,19
İş Fin.Kir. 3,80 4,63 -17,93
T. Halk Bankası 5,91 7,02 -15,81
Aselsan 20,94 23,89 -12,34
Türk Hava Yolları 14,46 16,11 -10,24
Soda Sanayii 6,18 6,77 -8,65
A.V.O.D Gıda ve Tarım 1,86 1,95 -4,62
Şişe Cam 5,27 5,48 -3,87
Petkim 3,81 3,94 -3,24
Tekfen Holding 19,32 19,63 -1,58
(BIST 100) En yüksek işlem hacmi Yıllık İşlem Hacmi
Türk Hava Yolları 279.898.557.325
Garanti Bankası 218.517.033.153
Aselsan 80.959.625.689
Akbank 80.342.362.799
T. Halk Bankası 76.312.318.408
Kardemir (D) 73.625.874.126
Petkim 66.849.843.556
Vakıflar Bankası 52.554.133.543
İş Bankası (C) 50.010.910.067
Koza Madencilik 47.608.793.523

(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

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Kaynak: AA
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