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Yıllık Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:
DEĞER KAZANANLAR Yıllık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
Denizbank 420,44
T.

Yıllık Yatırımcı Rehberi (10)

Borsa İstanbul bünyesindeki pazarlarda geçen yıl işlem gören hisse senetleri arasında, "en fazla değer kazanan", "en fazla değer kaybeden" ve "piyasa değeri en yüksek" kategorilerinde ilk 10 şöyle sıralandı:

DEĞER KAZANANLAR Yıllık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
Denizbank 420,44
T. Kalkınma ve Yatırım Bankası 405,58
Niğbaş Niğde Beton 325,53
Demirören Gazetecilik 265,71
İş Fin.Kir. 232,24
Özderici GMYO 222,59
Pergamon Dış Ticaret 133,69
DO-CO 131,72
Işıklar Enerji Yapı Hol. 110
Çelebi 86,08
Değer Kaybedenler Yıllık Değişim
Hisse Adı (Yüzde)
Beyaz Filo -91,88
Flap Kongre Toplantı Hiz. -80,74
İzmir Fırça -77,62
Yeşil Yapı -74,51
Martı GMYO -69,34
Kuyumcukent Gayrimenkul -68,62
Odaş Elektrik -68,17
Doğtaş Kelebek Mobilya -66,48
Sekuro Plastik -65,58
Marka Yatırım Holding -63,31
Şirket ismi Piyasa Değeri
Koç Holding 36.009.752.310
Garanti Bankası 33.432.000.000
Tüpraş 29.223.920.640
ASELSAN 27.451.200.000
Akbank 27.440.000.000
Turkcell 26.774.000.000
Bim Mağazalar 26.413.200.000
Ereğli Demir Çelik 25.270.000.000
Enka İnşaat 22.900.000.000
Türk Hava Yolları 22.231.800.000

(Bitti)

Kaynak: AA
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