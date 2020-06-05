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Yıllık tehlikeli atık 15.1 milyon tona yükseldi

Türkiye genelinde imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşlarında oluşan tehlikeli atıklar 2010 yılındaki 3.4 milyon tondan, 2018 yılında yüzde 412 artışla 15.1 milyon tona yükseldi.

Yıllık tehlikeli atık 15.1 milyon tona yükseldi
05.06.2020 11:42 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:45

Türkiye genelinde imalat sanayi işyerleri, termik santraller, organize sanayi bölgeleri, maden işletmeleri ve sağlık kuruluşlarında oluşan tehlikeli atıklar 2010 yılındaki 3.4 milyon tondan, 2018 yılında yüzde 412 artışla 15.1 milyon tona yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, toplam atıklar 2010 yılında 37.1 milyon ton düzeyindeyken, 2018 yılında yüzde 80 artışla 66.8 milyon tona yükseldi.

Buna göre, 2010 yılında madencilik sektöründe 725 milyon ton olan dekapaj malzemesi ve pasa miktarı 2018 yılında 795 milyon tona yükseldi.Belediyelerde 2018 yılında toplanan 32.2 milyon ton atığın, yüzde 67.2'si düzenli depolama tesislerine, yüzde 20.2'si belediye çöplüklerine ve yüzde 0.4'ü kompost tesislerine gönderilirken, yüzde 0.2'si diğer bertaraf yöntemleri ile bertaraf edildi ve yüzde 11.9'u da diğer geri kazanım tesislerine gönderildi.Üniversite hastaneleri ve klinikleri, genel maksatlı hastaneler ve klinikleri ile doğum hastaneleri ve kliniklerinde 2010 yılında 60 bin ton tıbbi atık toplandı; 2018 yılında ise 89 bin ton tıbbi atık toplandı.Toplanan tıbbi atığın, 2018 yılında toplanan tıbbi atığın yüzde 92.3'ü sterilize edilerek depolama alanlarına ve yüzde 7.7'si yakma tesislerine gönderilerek bertaraf edildi.Lisanslı veya geçici faaliyet belgeli ve lisansı olmasa da belediyeler tarafından ya da belediyeler adına 2018 yılında işletilen 166'sı atık bertaraf tesisi ve 2,057'si geri kazanım tesisi olmak üzere, toplam 2,223 tesis faaliyet gösterdi. (Grafik)

 


Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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