Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı
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Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

17.03.2020 13:18 | Son Güncelleme: 17.03.2020 13:18
Yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri uzatıldı

HAZİNE ve Maliye Bakanlığı'nca, yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme sürelerinin 30 Nisan gün sonuna kadar uzatıldığı açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "31 Mart 2020 tarihine kadar verilmesi gereken yıllık gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri 30 Nisan 2020 gün sonuna kadar uzatılmıştır" denildi.


Kaynak: DHA

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