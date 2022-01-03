2022 Yıllık enflasyon oranları nedir? Yıllık enflasyon oranları kaç? Yıllık enflasyon ne oldu? 2021 enflasyon oranı kaç oldu? - Haberler
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2022 Yıllık enflasyon oranları nedir? Yıllık enflasyon oranları kaç? Yıllık enflasyon ne oldu? 2021 enflasyon oranı kaç oldu?

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Emekli ve memur maaşına yapılacak zammın belirlenmesine bağlı olan Aralık ayı ve 2021 yıllık enflasyon oranları Türkiye İstatistik kurumu tarafından açıklandı. Peki, Yıllık enflasyon oranları nedir? Yıllık enflasyon oranları kaç? Yıllık enflasyon ne oldu? 2021 enflasyon oranı kaç oldu? Enflasyon kaç oldu?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık ayı ve 2021 yıllık enflasyon oranlarını açıkladı. Binlerce vatandaşa yapılacak olan emekli ve memur zamlarını yakından ilgilendiren enflasyon oranları vatandaşlar tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konu oldu. Vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarında en çok "Yıllık enflasyon oranları nedir? Yıllık enflasyon oranları kaç? Yıllık enflasyon ne oldu? 2021 enflasyon oranı kaç oldu?" soruları hakkında araştırma yaparken zam ve enflasyon ile ilgili en çok merak edilenleri haberimizde bulabilirsiniz.

TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,58, bir önceki yılın Aralık ayına göre %36,08, bir önceki yılın aynı ayına göre %36,08 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,60 artış gerçekleşti.

Yıllık en düşük artış %8,76 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla %17,23 ile eğitim, %20,02 ile alkollü içecekler ve tütün ve %20,13 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %53,66 ile ulaştırma, %43,80 ile gıda ve alkolsüz içecekler, %40,95 ile ev eşyası oldu.

Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Aralık ayında en az artış gösteren ana gruplar %0,13 ile eğitim, %3,55 ile sağlık ve %3,65 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, 2021 yılı Aralık ayında artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %28,49 ile ulaştırma, %16,54 ile ev eşyası, %15,99 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu.

Son dakika: Memur ve emeklinin maaş zammını belirleyecek! 2021 yılı enflasyonu yüzde 36,08 oldu

Aralık 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 18 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 33 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 364 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre %13,90, bir önceki yılın Aralık ayına göre %34,89, bir önceki yılın aynı ayına göre %34,89 ve on iki aylık ortalamalara göre %19,55 artış gerçekleşti.

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