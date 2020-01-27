: Yıllık 5 milyon lira ciroyla okullarında ilki başardılar

27.01.2020 11:07 | Son Güncelleme: 27.01.2020 11:10

Antalya'da 36 yıldır turizme hizmet eden ve 24 ülkeden konukları ağırlayan Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin uygulama oteli, 2019'da sağladığı 5 milyon lira ciro ile gelir bakımından Türkiye'de ilk sırada yer almayı başardı.

Muratpaşa ilçesi Varlık Mahallesi'ndeki lisenin uygulama oteli, 2017'de 31 bin 252 olan misafir sayısını 2019'da 43 bin 269'a çıkardı.

Sunulan kaliteli hizmetin yanı sıra denize yakınlığı ve konumu itibarıyla da avantajlar sağlayan otelin, 2017'deki 3 milyon liralık cirosu her yıl katlanarak arttı.

Okulda eğitimlerini sürdüren öğrenciler, geçen sene faaliyete geçirilen online satış sayesinde 24 ülkeden 2 bin civarında yabancı konuk ağırlayan uygulama otelinde staj yaparak, para kazanma imkanı da buluyor.

Milli Eğitim Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile turizm sektörü arasında imzalanan protokol çerçevesinde lüks otellerde de staj yapabilen öğrencilerin maaşı 4 bin 200 liraya kadar çıkıyor.

Açık yüzme havuzundan, çim sahası ve tenis kortuna, teknolojik altyapısı oluşturulmuş toplantı salonlarından deniz manzaralı restoranına kadar birçok imkan sağlayan 96 odalı, 240 yatak kapasiteli otel, büyük organizasyonlara da ev sahipliği yapılıyor.

Misafirlerin özel günleri için zaman zaman yemek ve tatlı şovları da gerçekleştiriliyor.

"Yurt dışından gelip, eğitim modelimizi incelediler"

Falez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ersümer Eren, AA muhabirine, Türkiye'nin en köklü eğitim kurumlarından olan okulun mezunları arasında, turizm sektöründe çalışan çok fazla yönetici, mutfak şefi, servis müdürü bulunduğunu söyledi.

Yurt dışındaki lüks otellerde de görev yapan mezunlarının olduğunu anlatan Eren, "Eğitimde Türkiye'de ve dünyada çok iyi yerdeyiz. Okulumuzun yanı sıra uygulama otelimiz var. Sadece konaklama değil, düğün, konferans, eğitim toplantılarına ev sahipliği yapıyoruz. Çok başarılıyız, yurt dışından bile gelip eğitim modelimizi incelediler." diye konuştu.

Okulda eğitimi devam eden öğrencilerin oteldeki çalışmalarının karşılığında asgari ücretin yüzde 60'ını aldığını belirten Eren, Avrupa'nın 40 ülkesinden 412 okulun bulunduğu Avrupa Otelcilik Okulları Birliği'ne de üye olduklarını vurguladı.

Çok dil bilen çocukların ücretinin de yüksek olduğuna işaret eden Eren, "Çok tercih edilen bir okuluz, mezunlarımızın yüzde 100'ü iş buluyor. 2019'da 5 milyon lira ciro sağlayarak, Türkiye'de birinci olduk. Bu seneki hedefimiz 7 milyon lira ciro sağlamak." ifadelerini kullandı.

"Kendimizi evimizde hissediyoruz"

Öğrencilerden Devran Alaca, okulda aldığı teorik eğitimi otelde uygulama imkanı bulduğunu, hafta sonları ekstraya gelerek harçlığını çıkarttığını dile getirdi.

Öznur Sarıkaya da hem okuyup hem maaş aldığını, üç dil bildiğini, kazançlı bir okulda eğitim gördüğünü kaydetti.

Otelde konaklayan Ebru Gökçe ise ailece Çanakkale'den geldiklerini ifade ederek, "Her yıl 15 tatilde Antalya'daki uygulama oteline geliyoruz. Denize sıfır, 5 yıldızlı otelden farkı yok. Kendimizi evimizde hissediyoruz." dedi.

Kaynak: AA

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