Yıllık 2 buçuk milyon hastaya hizmet verecek.
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Sağlık Bakanlığı, Şehir Hastanesi, Konya, Sağlık

Yıllık 2 buçuk milyon hastaya hizmet verecek.

25.03.2020 12:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 12:22
Yıllık 2 buçuk milyon hastaya hizmet verecek.

Yıllık 2 buçuk milyon hastaya hizmet verecek... Bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesinde sona yaklaşılıyor

KONYA - Sağlık Bakanlığı tarafından kamu-özel iş birliğiyle başlatılan "Şehir Hastaneleri Projesi" kapsamında yapılan bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesi inşaatında sona yaklaşılıyor.

Konya'nın merkez Karatay ilçesinde 412 bin 187 metrekare alana sahip bin 250 yataklı Konya Şehir Hastanesinin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor. Hastanede başlangıçta 838 yatak olan kapasite Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla bin 250 yatak kapasitesine çıkarıldı ve çalışmalar buna göre planlandı.

Yıllık 2,5 milyon hastaya poliklinik hizmeti verilecek

Şehir Hastanesi hizmete başladığında yıllık yaklaşık 2,5 milyon hasta poliklinik hizmeti alabilecek. Hastane, en üst düzey ameliyatlar, özellikli birimlerin hizmetleriyle hem Konya'da hem bölgede, hem de uluslararası düzeyde hizmet verecek. Şehir Hastanesinde, üst düzey ameliyatlar, onkolojik ameliyatların, organ nakillerinin, kemik iliği nakillerinin yapılması ve yine kanser tedavisindeki ileri düzey ışın tedavisinin yapılması, kemoterapi hizmetlerinin yine uygun ve konforlu şartlarda yapılması için her türlü alt yapının hazırlanmasına çalışılıyor.

Belediyeler yol ve toplu ulaşım için çalışma yürütüyor

Konya Şehir Hastanesinin bu yıl içerisinde açılması için her türlü çalışma yürütülürken, belediyeler de hem civardaki yolların yapılması hem de toplu taşımanın ulaştırılması için çalışma yürütüyor. Hizmette olan Alaaddin-Adliye tramvay hattında son durak Şehir Hastanesi olacak.

Yıllık 2 buçuk milyon hastaya hizmet verecek.

Kaynak: İHA

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Yıllık 2 buçuk milyon hastaya hizmet verecek.

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