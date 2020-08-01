Yılların geleneği bozulmadı, toplanan kurbanlıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı
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Yılların geleneği bozulmadı, toplanan kurbanlıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Yılların geleneği bozulmadı, toplanan kurbanlıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı -Çocukların "şeker toplama geleneği" ise devam etti Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyü sakinleri, yıllardır devam eden geleneklerini yaşatmaya çalışıyorlar.

01.08.2020 13:09 | Son Güncelleme: 01.08.2020 14:46

Yılların geleneği bozulmadı, toplanan kurbanlıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

-Çocukların "şeker toplama geleneği" ise devam etti

ARDAHAN - Ardahan Merkeze bağlı Çataldere köyü sakinleri, yıllardır devam eden geleneklerini yaşatmaya çalışıyorlar. Çocuklar ise kapı kapı dolaşarak bayram şekeri topluyor.

Çataldere köyü halkı, gelenek hale getirdikleri kurban eti dağıtımını bu yılda sürdürdüler. Köylüler, kurbanlarını keserek köy caminde topluyor, toplanan kurbanlar köy muhtarı ve Cami imamı tarafından parçalanarak eşit paylara bölünüyor. Bölünen kurban etleri ihtiyaç sahiplerine muhtar öncülüğünde tek tek dağıtılıyor. Bu gelenek sayesinde hem ihtiyaç sahiplerine güzel et gidiyor, hem de biraz daha fazla oluyor. Bu geleneği yıllardan beri yürüttüklerini ifade den Köy muhtarı Atanur Kılıç, "Köyümüzde ihtiyaç sahipleri ve kurban kesmeyen aileler için köy camisinde etler birikir. Kurban etleri eşit bir şekilde pay edilerek bu ailelerin evlerine kadar götürülerek teslim edilir" dedi.

Yıllardır Çataldere köyünde imamlık yapan Yaşar Yeşiltaş, "Köyün örf ve gelenekleri İslam'a uygun olarak yaşatılıyor. Fakir, yoksul ve ihtiyaç sahibi kardeşlerimizi bu bayram gününde unutmadan, onları rencide etmeden, azını çoğunu bildirmeden etleri getirip camimizde yığıp biriktiriyoruz. Daha sonra adil bir şekilde paylaştırıp garibanların evlerine götürerek teslim ediyoruz. Gönüllerini, şad etmek, bayramlarını kutlayarak hep birlikte neşe ve sevinci onlarla beraber yaşamayı niyet edip amelimizi, işimizi ona göre yapıyoruz. Allah cümlesinden razı olsun. Bu adetimiz geçmişte olduğu gibi günümüzde de devam edecektir" şeklinde konuştu.

Çocukların "şeker toplama geleneği"

Çataldere köyünde, Bayramlarda "şeker toplamaya" çıkan çocuklar ise ev ev dolaşarak hem büyüklerinin bayramını kutluyor hem de yüzlerce yıllık bir geleneği sürdürüyor.

Yılların geleneği bozulmadı, toplanan kurbanlıklar ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı

Kaynak: İHA

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