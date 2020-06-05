Yıllardır topladığı eski eşyalarla bahçesini "müzeye" dönüştürdü
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Yıllardır topladığı eski eşyalarla bahçesini "müzeye" dönüştürdü

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Yılmaz Oral, çocukluğundan bu yana topladığı eski eşyaları evinin bir bölümünde sergiliyor.

Yıllardır topladığı eski eşyalarla bahçesini
05.06.2020 11:09 | Son Güncelleme: 05.06.2020 11:09

Amasya'nın Taşova ilçesinde yaşayan Yılmaz Oral, çocukluğundan bu yana topladığı eski eşyaları evinin bir bölümünde sergiliyor.

Yıllarca İstanbul'da inşaat sektöründe çalıştıktan sonra ilçeye bağlı Dereli köyüne dönen 59 yaşındaki Oral, 45 yıldır topladığı eski eşyalarla evinin bahçesini müzeye dönüştürdü.

Oral, bahçesinde aralarında 200 yıllık mutfak eşyası ile ziraat aletlerinin de bulunduğu 2 bine yakın objeyi ziyaretçilerin beğenisine sundu.

Yılmaz Oral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hobi olarak toplamaya başladığı eski eşyalara ilgisinin yıllar geçtikçe arttığını, 45 yılda binlerce eski eşya topladığını söyledi.

İnsanların modern yaşamda karşılaştıkları sıkıntılardan dolayı geçmişe özlem duyduğunu dile getiren Oral, "Elime geçen antika veya değerli eşyaları alıp köyüme getiriyorum. Burada bulduklarımı da birleştirip kendime göre bir müze yapmaya çalıştım. Baba, dede yadigarları bunlar, gelecek nesillere aktarmaya çalışıyorum." dedi.

Oral, günümüz neslinin eski eşyayı tanımadığına dikkati çekerek, "Sabandır, boyunduruktur, düvendir, bunları bilmiyorlar. En azından sonraki nesil bu eşyaları öğrenmiş olur. Geçmişimizin ne olduğunu imkan dahilinde anlatabiliyorsak, tanıtabiliyorsak, ne mutlu bize." ifadesini kullandı.

Bahçesinde yaptırdığı özel bölümde sergilediği eşyalara vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Oral, şunları kaydetti:

"Eski mutfak eşyalarını, çiftçilerimizin kullandığı eşyaları, el hızarını burada harman yaptık. Bir süre önce arkadaşlarımız geldi, hiçbiri ne olduğunu bilmiyor buradaki eşyaların. Bunları tanıtabilmek, öğretebilmek bizi mutlu ediyor. Evde olduğumuz sürece burası herkese açık, herkes gelip gezebilir. Tek isteğimiz vatandaşların geçmişe özlemlerini biraz olsun dindirmek."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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